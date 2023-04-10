На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ МП

Настоятель Російської православної церкви в Україні Онуфрій. Фото: УНІАН

Рівненська обласна рада підтримала заборону Української православної церкви московського патріархату в регіоні. Окрім того, релігійні громади УПЦ МП можуть залишитися без культових споруд.

Про це йдеться на сайті Рівненської обласної ради.

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Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одноголосно на позачерговій сесії Рівненської обласної ради сьогодні, 10 квітня. Зокрема, за нього проголосували 55 присутніх у сесійній залі депутатів.

Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель.

Що передувало

4 квітня депутати Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області. Також у Хмельницькому вирішили забрати в УПЦ МП право на користування 13 земельними ділянками.

А ось у Львові припинили діяльність храмів УПЦ МП.

Усе це відбулося після інциденту з побиттям українського військового, який стався у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП у Хмельницькому. Храм після цього теж перейшов до ПЦУ. Там уже відбулася перша молитва українською мовою.

Нагадаємо, священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому Ігоря Слободяна, оголосили у розшук.

Його розшукують, оскільки він "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення священника вказано 5 квітня. Саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.