На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ МП
Рівненська обласна рада підтримала заборону Української православної церкви московського патріархату в регіоні. Окрім того, релігійні громади УПЦ МП можуть залишитися без культових споруд.
Про це йдеться на сайті Рівненської обласної ради.
Заборона УПЦ МП на Рівненщині
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одноголосно на позачерговій сесії Рівненської обласної ради сьогодні, 10 квітня. Зокрема, за нього проголосували 55 присутніх у сесійній залі депутатів.
Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель.
Що передувало
4 квітня депутати Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області. Також у Хмельницькому вирішили забрати в УПЦ МП право на користування 13 земельними ділянками.
А ось у Львові припинили діяльність храмів УПЦ МП.
Усе це відбулося після інциденту з побиттям українського військового, який стався у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП у Хмельницькому. Храм після цього теж перейшов до ПЦУ. Там уже відбулася перша молитва українською мовою.
Нагадаємо, священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому Ігоря Слободяна, оголосили у розшук.
Його розшукують, оскільки він "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення священника вказано 5 квітня. Саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.