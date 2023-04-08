Священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому, оголосили у розшук

На відео зафіксовано, як Ігор Слободян завдає ударів військовому. Фото: скріншот

Правоохоронні органи оголосили у розшук священника Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Ігоря Слободяна. Йому оголосили підозру після побиття колишнього військовослужбовця у соборі Хмельницького.

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті МВС.

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Подробиці

Як зазначається на сайті МВС, Ігоря Слободяна розшукують, оскільки він "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення священника вказано 5 квітня.

Саме цього дня правоохоронці оголосили Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження.

Що відомо про бійку у Хмельницькому

Депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик оприлюднив відео, як у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Після цього священники накинулися на військового.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, після бійки у Хмельницькому, коли священники Української православної церкви Московського патріархату напали на військового просто у храмі, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав заборонити УПЦ МП в Україні. Він також висловив своє обурення діями поліцейських, які склали протокол про правопорушення на військового.

2 квітня під час зібрання біля собору люди проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП), в якому сталась бійка, до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

Згодом депутати Хмельницької міськради одноголосно проголосували за припинення користування УПЦ МП земельними ділянками під своїми структурами. Під заборону потрапили 12 земельних ділянок.