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Священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск

8 апреля 2023 21:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На видео зафиксировано, как Игорь Слободян наносит удары военному. Фото: скриншот
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранительные органы объявили в розыск священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Игоря Слободяна. Ему объявили подозрение после избиения бывшего военнослужащего в соборе Хмельницкого.

Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД.

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Подробности

Как отмечается на сайте МВД, Игоря Слободяна разыскивают, поскольку он "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Дата исчезновения священника указана 5 апреля.

Именно в этот день правоохранители объявили Слободяну подозрение по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении.

Игорь Слободян розыск

Что известно о драке в Хмельницком

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык обнародовал видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

Напомним, после драки в Хмельницком, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на военного прямо в храме, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин призвал запретить УПЦ МП в Украине. Он также выразил свое возмущение действиями полицейских, которые составили протокол о правонарушениях на военного.

2 апреля во время собрания у собора люди проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП), в котором произошла потасовка, в ПЦУ. Ключи от храма были переданы ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания.

Впоследствии депутаты Хмельницкого горсовета единогласно проголосовали за прекращение использования УПЦ МП земельными участками под своими структурами. Под запрет попали 12 земельных участков.

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