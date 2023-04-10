В Ровенской области запретили деятельность УПЦ МП

Настоятель Русской православной церкви в Украине Онуфрий. Фото: УНИАН

Ровенский областной совет поддержал запрет Украинской православной церкви московского патриархата в регионе. Кроме того, религиозные общины УПЦ МП могут остаться без культовых сооружений.

Об этом говорится на сайте Ровенского областного совета.

Читайте также:

Запрет УПЦ МП в Ровенской области

Соответствующее решение было принято единогласно на внеочередной сессии Ровенского областного совета сегодня, 10 апреля. В частности, за него проголосовали 55 присутствовавших в сессионном зале депутатов.

Кроме того, депутаты проголосовали за отмену ряда решений исполнительного комитета Ровенского областного совета народных депутатов относительно регистрации уставов тех религиозных общин, которые на сегодня находятся в составе УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий.

Что предшествовало

4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком решили забрать у УПЦ МП право на пользование 13 земельными участками.

А вот во Львове прекратили деятельность храмов УПЦ МП.

Все это произошло после инцидента с избиением украинского военного, который произошел в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Хмельницком. Храм после этого тоже перешел в ВТО. Там уже состоялась первая молитва на украинском языке.

Напомним, священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком Игоря Слободяна, объявили в розыск.

Его разыскивают, поскольку он "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Дата исчезновения священника указана 5 апреля. Именно в этот день правоохранители объявили Слободяну подозрение по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении.