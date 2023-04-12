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УПЦ МП подала до суду на ведучих "95 кварталу": що трапилось

12 квітня 2023 22:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
УПЦ МП подала до суду на ведучих "95 кварталу": що трапилось
Коміки "95 кварталу" Олександр Пікалов (ліворуч) та Євген Кошовий (праворуч). Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

УПЦ МП заявила, що поліція вже почала розслідування щодо ведучих "95 кварталу" та закликала своїх прихожан подавати заяви, "кого образило богохульство коміків". Російські попи стверджують, що ведучі пропагували фізичне насильство стосовно священнослужителів УПЦ.

Про це повідомляє Цензор. Нет.

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"7 грудня 2022 року у передачі "Байрактар News" (№104) студії "Квартал 95" ведучі Пікалов Олександр Вікторович та Кошовий Євген Вікторович дозволили собі зневажливо висловитися не лише про Церкву, а й про віру в Бога як таку. Щобільше, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше, аніж 100 грн", — йдеться в повідомленні УПЦ МП.

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути у священника УПЦ МП — 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику — 50 грн, вдарити по лівій щоці та автоматично по правій — 100 грн", — жартували ведучі в ефірі.

Як зазначається, в УПЦ МП чомусь пов'язують останні події навколо їх церкви саме з цим відео, а не своєю діяльністю, яка обурює частину громадян України.

Нагадаємо, нещодавно активістку УПЦ МП Вікторію Кохановську, після того, як вона опублікувала провокаційне відео, в якому звинуватила українську владу і закликала вірян "боротися за свої права" викликали на допит у СБУ. Вона була викликана як свідок у кримінальній справі. 

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