Успенский собор, где отпели Шевченко, хотят вернуть в собственность государства

Успенский собор в Каневе Черкасской области. Фото: google

Успенский собор УПЦ МП в Каневе, который находится в Черкасской области, хотят вернуть в собственность государства. Прокуратура уже обратилась с соответствующим заявлением в суд.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

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Что сказали в прокуратуре

"Смелянская окружная прокуратура направила в хозяйственный суд исковое заявление в интересах государства в лице Министерства культуры и информационной политики Украины в исполнительный комитет Каневского городского совета, Киевскую митрополию Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене решения и свидетельства о праве собственности, а также государственной регистрации вещного права и возвращение государственного имущества — нежилого здания Успенского собора в г. Каневе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21 июля 1965 года Георгиевский (Успенский) собор признали памятником археологии республиканского значения. Долгое время он находился под особой охраной государства.

Однако в 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил УПЦ МП разрешение на оформление права собственности на памятник археологии национального значения. Это стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

Что известно об Успенском соборе

Известно, что Успенский собор построил князь Всеволод Ольгович в 1144 году.

Памятник пережил времена монгольского нашествия в 1239 году, но не был разрушен.

Кроме этого, в мае 1861 года в храме два дня стоял гроб Тараса Шевченко. Братья хотели похоронить поэта у стен Успенского собора. Однако сопровождавший прах Шевченко Григорий Честаховский настоял на выполнении последней воли Тараса.

Так, 10 мая после панихиды прах Шевченко отнесли и похоронили на Чернечей горе.

Напомним, на территории Киево-Печерской Лавры снова стычки. На месте работали полицейские и пытались открыть корпуса, в которых забаррикадировались монахи, и отнять УПЦ МП.