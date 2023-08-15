Успенський собор, де відспівували Шевченка, хочуть повернути у власність держави

Успенський собор у Каневі на Черкащині. Фото: google

Успенський собор УПЦ МП у Каневі, що на Черкащині, хочуть повернути у власність держави. Прокуратура вже звернулася з відповідною заявою до суду.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

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"Смілянська окружна прокуратура скерувала до господарського суду позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України до виконавчого комітету Канівської міської ради, Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату про скасування рішення та свідоцтва про право власності, а також державної реєстрації речового права та повернення державного майна — нежитлової будівлі Успенського собору в м. Каневі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 21 липня 1965 року Георгіївський (Успенський) собор визнали пам’яткою археології республіканського значення. Упродовж тривалого часу він перебував під особливою охороною держави.

Однак, у 2003 році, виконавчий комітет Канівської міської ради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на пам’ятку археології національного значення. Це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Що відомо про Успенський собор

Відомо, що Успенський собор збудував князь Всеволод Ольгович у 1144 році.

Пам'ятка пережила часи монгольської навали у 1239 році, але не була зруйнована.

Окрім цього, у травні 1861 року у храмі два дні стояла домовина Тараса Шевченка. Брати хотіли поховати поета біля стін Успенського собору. Однак, Григорій Честахівський, який супроводжував прах Шевченка, настояв на виконанні останньої волі Тараса.

Тож, 10 травня після панахиди прах Шевченка віднесли та поховали на Чернечій горі.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської Лаври знову сутички. На місці працювали поліціянти та намагалися відкрити корпуси, в яких забарикадувались монахи, і відняти УПЦ МП.