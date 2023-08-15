Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Успенський собор, де відспівували Шевченка, хочуть повернути у власність держави arrow

Успенський собор, де відспівували Шевченка, хочуть повернути у власність держави

15 серпня 2023 21:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Успенський собор, де відспівували Шевченка, хочуть повернути у власність держави
Успенський собор у Каневі на Черкащині. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Успенський собор УПЦ МП у Каневі, що на Черкащині, хочуть повернути у власність держави. Прокуратура вже звернулася з відповідною заявою до суду. 

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Читайте також:

Що сказали у прокуратурі

"Смілянська окружна прокуратура скерувала до господарського суду позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України до виконавчого комітету Канівської міської ради, Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату про скасування рішення та свідоцтва про право власності, а також державної реєстрації речового права та повернення державного майна — нежитлової будівлі Успенського собору в м. Каневі", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що від 21 липня 1965 року Георгіївський (Успенський) собор визнали пам’яткою археології республіканського значення. Упродовж тривалого часу він перебував під особливою охороною держави.

Однак, у 2003 році, виконавчий комітет Канівської міської ради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на пам’ятку археології національного значення. Це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Що відомо про Успенський собор

Відомо, що Успенський собор збудував князь Всеволод Ольгович у 1144 році. 

Пам'ятка пережила часи монгольської навали у 1239 році, але не була зруйнована.

Окрім цього, у травні 1861 року у храмі два дні стояла домовина Тараса Шевченка. Брати хотіли поховати поета біля стін Успенського собору. Однак, Григорій Честахівський, який супроводжував прах Шевченка, настояв на виконанні останньої волі Тараса.

Тож, 10 травня після панахиди прах Шевченка віднесли та поховали на Чернечій горі.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської Лаври знову сутички. На місці працювали поліціянти та намагалися відкрити корпуси, в яких забарикадувались монахи, і відняти УПЦ МП.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз