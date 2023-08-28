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Успение Пресвятой Богородицы 2023: светлые поздравления с большим праздником

28 августа 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Успением Пресвятой Богородицы 2023 — поздравление в прозе, стихах и открытках
Верующие на праздничном богослужении в храме. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 28 августа, украинские верующие отмечают большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который также называют Первой Пречистой. Торжество посвящено переходу Божией Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Иисусом Христом.

Новини.LIVE собрало самые светлые и искренние поздравления к большому празднику в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с этой важной датой любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

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Успение Пресвятой Богородицы 2023 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

В День Богородиці Успіння
Зникнуть совісті сумління,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Нехай всі біди розвіються
І назад не повернуться!

***

Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.

***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти і благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

***

Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Пресвяту Богородицю ми почитаємо,
Її успіння сьогодні згадаємо,
Щоб провести її апостоли святі,
Зібралися надати почесті земні.
Всім людям ми бажаємо миру та щастя,
Негоди покинуть Вас назавжди,
В душі тільки спокій, тепло,
Здоров'я міцного назавжди,
Вам і вашій сім’ї.

***

Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб збулися мрії всі твої!

***

Діва Марія, заступниця наша,
Зробить життя твоє яскравішим і красивішим.
Щастя подарує, любов і терпіння,
І в будь-якій справі лише натхнення.

 

Успение Пресвятой Богородицы 2023 — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com​

Праздник Первая Пречистая 28 августа — поздравление в прозе

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на оскорбления и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть будет доброе сердце, счастливое — жизнь, искренняя — улыбка, радостная — надежда.

***

Пусть в этот особый день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

***

С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю всех — с праздником! И желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех благих делах.

***

Со Святым праздником! Пусть ангелы хранят от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровье семьи и процветание, чтобы никакие напасти не пришлись на их судьбу.

***

Пусть прекрасный христианский праздник, Успение Пресвятой Богородицы, будет светлым и удивительным. Пусть оно принесет счастье и благополучие, пусть предвещает любовь. Пусть все на Земле живут в мире и достатке!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех добрых делах. Пусть твое сердце будет исполнено надежд без разочарований.

***

Примите искренние поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю Вам осуществления самых смелых мечтаний, мира и покоя в вашем доме и в нашей родной Украине!

***

В день Успения Пресвятой Богородицы желаю, прежде всего, мира. Также желаю добра, довольства и согласия Вам и Вашей семье! Пусть Матерь Божия всегда защищает от всех жизненных проблем.

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в ярких открытках

Лучшие поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023: открытки
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
С праздником Успения Пресвятой Богородицы 2023
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в ярких открытках 2023
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
Успение Пресвятой Богородицы – приветствие в картинках
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем Успения Пресвятой Богородицы 2023
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023

 

 

 

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.

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