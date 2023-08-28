С Успением Пресвятой Богородицы 2023 — поздравление в прозе, стихах и открытках

Верующие на праздничном богослужении в храме. Фото: pomisna.info

В этот понедельник, 28 августа, украинские верующие отмечают большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который также называют Первой Пречистой. Торжество посвящено переходу Божией Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Иисусом Христом.

Новини.LIVE собрало самые светлые и искренние поздравления к большому празднику в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с этой важной датой любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

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В День Богородиці Успіння

Зникнуть совісті сумління,

Хай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Нехай всі біди розвіються

І назад не повернуться!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти і благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Пресвяту Богородицю ми почитаємо,

Її успіння сьогодні згадаємо,

Щоб провести її апостоли святі,

Зібралися надати почесті земні.

Всім людям ми бажаємо миру та щастя,

Негоди покинуть Вас назавжди,

В душі тільки спокій, тепло,

Здоров'я міцного назавжди,

Вам і вашій сім’ї.

***

Миру, легкості та всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб збулися мрії всі твої!

***

Діва Марія, заступниця наша,

Зробить життя твоє яскравішим і красивішим.

Щастя подарує, любов і терпіння,

І в будь-якій справі лише натхнення.

Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com​

Праздник Первая Пречистая 28 августа — поздравление в прозе

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на оскорбления и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть будет доброе сердце, счастливое — жизнь, искренняя — улыбка, радостная — надежда.

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Пусть в этот особый день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

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С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю всех — с праздником! И желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!

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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех благих делах.

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Со Святым праздником! Пусть ангелы хранят от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровье семьи и процветание, чтобы никакие напасти не пришлись на их судьбу.

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Пусть прекрасный христианский праздник, Успение Пресвятой Богородицы, будет светлым и удивительным. Пусть оно принесет счастье и благополучие, пусть предвещает любовь. Пусть все на Земле живут в мире и достатке!

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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех добрых делах. Пусть твое сердце будет исполнено надежд без разочарований.

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Примите искренние поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю Вам осуществления самых смелых мечтаний, мира и покоя в вашем доме и в нашей родной Украине!

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В день Успения Пресвятой Богородицы желаю, прежде всего, мира. Также желаю добра, довольства и согласия Вам и Вашей семье! Пусть Матерь Божия всегда защищает от всех жизненных проблем.

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в ярких открытках

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы. Фото: Новини.LIVE

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