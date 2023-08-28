З Успінням Пресвятої Богородиці 2023 — привітання у прозі, віршах і листівках

Успіння Пресвятої Богородиці 2023: найсвітліші привітання з великим святом
У цей понеділок, 28 серпня, українські віряни відзначають велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці, яке також називають Перша Пречиста. Торжество присвячене переходу Божої Матері у вічне небесне існування і возз'єднання з Ісусом Христом.
Новини.LIVE зібрало найсвітліші та найщиріші привітання до великого свята у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з цією важливою датою коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.
Успіння Пресвятої Богородиці 2023 — красиві привітання у віршах українською мовою
В День Богородиці Успіння
Зникнуть совісті сумління,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Нехай всі біди розвіються
І назад не повернуться!
***
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
***
Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти і благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
Пресвяту Богородицю ми почитаємо,
Її успіння сьогодні згадаємо,
Щоб провести її апостоли святі,
Зібралися надати почесті земні.
Всім людям ми бажаємо миру та щастя,
Негоди покинуть Вас назавжди,
В душі тільки спокій, тепло,
Здоров'я міцного назавжди,
Вам і вашій сім’ї.
***
Миру, легкості та всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб збулися мрії всі твої!
***
Діва Марія, заступниця наша,
Зробить життя твоє яскравішим і красивішим.
Щастя подарує, любов і терпіння,
І в будь-якій справі лише натхнення.
Свято Перша Пречиста 28 серпня — привітання у прозі
У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.
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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії та віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі.
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай буде добрим серце, щасливим — життя, щирою — усмішка, радісною — надія.
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Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!
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З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх хороших справах.
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Зі Святим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на їх долю.
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Нехай прекрасне християнське свято, Успіння Пресвятої Богородиці, буде світлим і дивовижним. Нехай воно принесе щастя і добробут, нехай віщує любов. Нехай всі на Землі живуть у мирі та достатку!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.
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Прийміть найщиріші привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю Вам здійснення найбільш сміливих мрій, миру і спокою у вашій оселі і в нашій рідній Україні!
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В день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю, в першу чергу, миру. Також зичу добра, достатку і злагоди Вам і Вашій родині! Нехай Божа Матір завжди захищає від усіх життєвих негараздів.
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у яскравих листівках
Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023
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