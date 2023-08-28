З Успінням Пресвятої Богородиці 2023 — привітання у прозі, віршах і листівках

Віряни на святковому богослужінні у храмі. Фото: pomisna.info

У цей понеділок, 28 серпня, українські віряни відзначають велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці, яке також називають Перша Пречиста. Торжество присвячене переходу Божої Матері у вічне небесне існування і возз'єднання з Ісусом Христом.

Новини.LIVE зібрало найсвітліші та найщиріші привітання до великого свята у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з цією важливою датою коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.

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В День Богородиці Успіння

Зникнуть совісті сумління,

Хай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Нехай всі біди розвіються

І назад не повернуться!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти і благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Пресвяту Богородицю ми почитаємо,

Її успіння сьогодні згадаємо,

Щоб провести її апостоли святі,

Зібралися надати почесті земні.

Всім людям ми бажаємо миру та щастя,

Негоди покинуть Вас назавжди,

В душі тільки спокій, тепло,

Здоров'я міцного назавжди,

Вам і вашій сім’ї.

***

Миру, легкості та всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб збулися мрії всі твої!

***

Діва Марія, заступниця наша,

Зробить життя твоє яскравішим і красивішим.

Щастя подарує, любов і терпіння,

І в будь-якій справі лише натхнення.

Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: google.com​

Свято Перша Пречиста 28 серпня — привітання у прозі

У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

***

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії та віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, послане тобі.

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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай буде добрим серце, щасливим — життя, щирою — усмішка, радісною — надія.

***

Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!

***

З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!

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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх хороших справах.

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Зі Святим святом! Нехай ангели бережуть від напастей, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб жодні напасті не припали на їх долю.

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Нехай прекрасне християнське свято, Успіння Пресвятої Богородиці, буде світлим і дивовижним. Нехай воно принесе щастя і добробут, нехай віщує любов. Нехай всі на Землі живуть у мирі та достатку!

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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.

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Прийміть найщиріші привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю Вам здійснення найбільш сміливих мрій, миру і спокою у вашій оселі і в нашій рідній Україні!

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В день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю, в першу чергу, миру. Також зичу добра, достатку і злагоди Вам і Вашій родині! Нехай Божа Матір завжди захищає від усіх життєвих негараздів.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у яскравих листівках

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023

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