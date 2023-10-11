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В ГПСУ объяснили, действительно ли жена заместителя МВД вывезла 13 млн долларов в Венгрию

11 октября 2023 22:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГПСУ объяснили, действительно ли жена заместителя МВД вывезла 13 млн долларов в Венгрию
Пересечение границы. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Государственной таможенной пограничной службе опровергли заявление об обнаружении на КПП "Захонь" Венгрией значительной суммы валюты, якобы перевозимой супругами замминистра МВД Украины. Это подтвердили венгерские коллеги 5 октября.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Следовательно, по результатам проверки, указанное лицо совсем не пересекало границу в 2023 году.

"В протоколе смежная сторона четко отметила, что "в период с 28 по 30 сентября 2023 года в пункте пропуска "Захонь" представителями полиции не оказывались какие-либо средства, перемещавшиеся с сокрытием от погранично-таможенного контроля, а также им не известно о декларирование средств в размере 13 млн. долларов США", — говорится в сообщении.

Следовательно, документы, подтверждающие этот факт, уже направили в Центр противодействия дезинформации СНБО.

Что известно об инциденте

Стоит напомнить, что в конце сентября 2023 в СМИ начала распространяться информация о том, что якобы жена заместителя министра внутренних дел Василия Тетери вывезла из Украины в Венгрию 13 млн долларов. Об этом сказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Напомним, украинские пограничники будут пропускать соотечественников, которые захотят вернуться из Российской Федерации в Украину. Это будет происходить несмотря на то, что контрольно-пропускные на границе с Россией и Беларусью не функционируют.

Ранее мы сообщали, что спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что уклонявшихся, незаконно выехавших за границу, в Украине будет ждать наказание. К тому же, украинцы продолжают пытаться незаконно пересекать границу.

 

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