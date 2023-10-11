Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В ДПСУ пояснили, чи справді дружина заступника МВС вивезла 13 млн доларів в Угорщину arrow

В ДПСУ пояснили, чи справді дружина заступника МВС вивезла 13 млн доларів в Угорщину

11 жовтня 2023 22:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ДПСУ пояснили, чи справді дружина заступника МВС вивезла 13 млн доларів в Угорщину
Перетин кордону. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Державній митній прикордонній службі спростували заяву щодо виявлення на КПП "Захонь" Угорщиною значної суми валюти, яку нібито перевозила дружини заступника міністра МВС України. Це підтвердили угорські колеги 5 жовтня. 

Про це повідомляє ДПСУ. 

Читайте також:

Що сказали в ДПСУ

Відтак, за результатами перевірки, зазначена особа зовсім не перетинала кордон у 2023 році. 

"У протоколі суміжна сторона чітко зазначила, що "в період з 28 по 30 вересня 2023 року в пункті пропуску "Захонь" представниками поліції не виявлялись будь-які кошти, що переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, а також їм не відомо про декларування коштів у розмірі 13 млн доларів США", — йдеться у повідомленні. 

Тож, документи, які підтверджують цей факт, вже направили до Центру протидії дезінформації РНБО. 

Що відомо про інцидент

Варто нагадати, що наприкінці вересня 2023 року у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що нібито дружина заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері вивезла із України в Угорщину 13 млн доларів. Про це сказав колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, українські прикордонники пропускатимуть співвітчизників, які захочуть повернутися з Російської Федерації до України. Це відбуватиметься попри те, що контрольно-пропускні на кордоні з Росією та Білоруссю не функціонують.

Раніше ми повідомляли, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз