В ДПСУ пояснили, чи справді дружина заступника МВС вивезла 13 млн доларів в Угорщину

Перетин кордону. Фото ілюстративне: google

У Державній митній прикордонній службі спростували заяву щодо виявлення на КПП "Захонь" Угорщиною значної суми валюти, яку нібито перевозила дружини заступника міністра МВС України. Це підтвердили угорські колеги 5 жовтня.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Відтак, за результатами перевірки, зазначена особа зовсім не перетинала кордон у 2023 році.

"У протоколі суміжна сторона чітко зазначила, що "в період з 28 по 30 вересня 2023 року в пункті пропуску "Захонь" представниками поліції не виявлялись будь-які кошти, що переміщувалися з приховуванням від прикордонно-митного контролю, а також їм не відомо про декларування коштів у розмірі 13 млн доларів США", — йдеться у повідомленні.

Тож, документи, які підтверджують цей факт, вже направили до Центру протидії дезінформації РНБО.

Що відомо про інцидент

Варто нагадати, що наприкінці вересня 2023 року у ЗМІ почала ширитися інформація про те, що нібито дружина заступника міністра внутрішніх справ Василя Тетері вивезла із України в Угорщину 13 млн доларів. Про це сказав колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, українські прикордонники пропускатимуть співвітчизників, які захочуть повернутися з Російської Федерації до України. Це відбуватиметься попри те, що контрольно-пропускні на кордоні з Росією та Білоруссю не функціонують.

Раніше ми повідомляли, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.