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В ГПСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины

9 ноября 2023 14:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГПСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины
Мужчина пытается уехать за границу. Фото: volynnews.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За последние десять месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысячам граждан. В Государственной пограничной службе отметили, что большинство желающих уехать — мужчины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время пресс-конференции.

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Спикер отметил, что у пограничников большое количество отказов на границе.

"За 10 месяцев в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, следовавшим на выезд из Украины", — констатировал Демченко.

Он добавил, что отказы были по разным причинам, но в первую очередь из-за того, что лица не отвечали условиям пересечения границы.

"Опять же, здесь больше идет речь о гражданах Украины мужчинах", — отметил спикер.

Ранее мы сообщали, что согласно украинскому законодательству, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен. Для того чтобы человек, подлежащий призыву, мог попасть за границу, он должен иметь для этого соответствующие основания.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года при попытке незаконного пересечения границы пограничники задержали 13 тыс. 822 человека.

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