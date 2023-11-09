В ДПСУ розповіли, скільком чоловікам не дозволили виїхати з України

Чоловік намагається виїхати за кордон. Фото: volynnews.com

За останні десять місяців прикордонники відмовили у виїзді за межі України 43 тисячам громадян. В Державній прикордонній службі зазначили, що більшість бажаючих виїхати — чоловіки.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час прес-конференції.

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Речник зазначив, що у прикордонників велика кількість відмов на кордоні.

"За 10 місяців в перетину кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України", — констатував Демченко.

Він додав, що відмови були з різних причин, але першою чергою через те, що особи не відповідали умовам перетину кордону.

"Знову ж таки, тут більше йдеться про громадян України чоловіків", — зазначив спікер.

Раніше ми повідомляли, що згідно з українським законодавством, під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. Для того щоб чоловік, який підлягає призову, міг потрапити за кордон, він повинен мати для цього відповідні підстави.

Нагадуємо, що з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року при спробі незаконного перетину кордону прикордонники затримали 13 тис. 822 чоловіки.