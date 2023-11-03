В Ирпене спецкомиссия обнаружила нарушения при восстановлении уничтоженных россиянами домов

Члены спецкомиссии на одном из объектов в Ирпене. Фото: Киевская ОВА

В Ирпене специальная комиссия проверила, как продвигается восстановление жилых домов. Члены комиссии в общей сложности находились на пяти локациях, одна из которых была проверена повторно.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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"Ул. Ярославская, 14. Продолжается капитальный ремонт 9-этажки на 144 квартиры. Были здесь на прошлой неделе. Сегодня недостатки исправили", — говорится в сообщении.

Также члены комиссии проверили четыре локации на Гостомельском шоссе.

Проверены объекты на Гостомельской трассе. Фото: Скриншот

В общей сложности проверяющими были осмотрены 17 из 56 объектов.

Член спецкомиссии осматривает дом. Фото: Киевская ОВА

Члены спецкомиссии на объекте. Фото: Киевская ОВА

Работа специальной комиссии. Фото: Киевская ОВА

Ранее мы сообщали, что на Михайловской площади установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда. В нем весной прошлого года были эвакуированы местные жители в Киев.

Напомним, что в Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене. Люди пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.