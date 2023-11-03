В Ирпене спецкомиссия обнаружила нарушения при восстановлении уничтоженных россиянами домов
В Ирпене специальная комиссия проверила, как продвигается восстановление жилых домов. Члены комиссии в общей сложности находились на пяти локациях, одна из которых была проверена повторно.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Спецкомиссия проверила процесс восстановления Ирпеня
"Ул. Ярославская, 14. Продолжается капитальный ремонт 9-этажки на 144 квартиры. Были здесь на прошлой неделе. Сегодня недостатки исправили", — говорится в сообщении.
Также члены комиссии проверили четыре локации на Гостомельском шоссе.
В общей сложности проверяющими были осмотрены 17 из 56 объектов.
Ранее мы сообщали, что на Михайловской площади установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда. В нем весной прошлого года были эвакуированы местные жители в Киев.
Напомним, что в Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене. Люди пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.
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