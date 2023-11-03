В Ірпені спецкомісія виявила порушення при відбудові знищених росіянами будинків

Члени спецкомісії на одному з об'єктів в Ірпені. Фото: Київська ОВА

В Ірпіні спеціальна комісія перевірила, як просувається відбудова житлових будинків. Члени комісії загалом подбували на п'яти локаціях, одна з яких була перевірена повторно.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Читайте також:

Спецкомісія перевірила процес відбудови Ірпіня

"Вул. Ярославська, 14. Триває капітальний ремонт 9-поверхівки на 144 квартири. Були тут минулого тижня. Сьогодні недоліки виправили", — говориться у повідомленні.

Також члени комісії перевірили чотири локації на Гостомельському шосе.

Перевірені об'єкти на Гостомельській трасі. Фото: Скриншот

Загалом перевіряючими було оглянуто 17 із 56 обʼєктів.

Член спецкомісії оглядає дім. Фото: Київська ОВА

Члени спецкомісії на об'єкті. Фото: Київська ОВА

Робота спеціальної комісії в Ірпені. Фото: Київська ОВА

Раніше ми повідомляли, що на Михайлівській площі встановили обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда. У ньому навесні минулого року евакуювали місцевих мешканців до Києва.

Нагадаємо, що в Україні судитимуть окупанта, який розстрілював цивільних в Ірпені. Люди намагалися евакуюватися я в інші населені пункти.