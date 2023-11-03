В Ірпені спецкомісія виявила порушення при відбудові знищених росіянами будинків
В Ірпіні спеціальна комісія перевірила, як просувається відбудова житлових будинків. Члени комісії загалом подбували на п'яти локаціях, одна з яких була перевірена повторно.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Спецкомісія перевірила процес відбудови Ірпіня
"Вул. Ярославська, 14. Триває капітальний ремонт 9-поверхівки на 144 квартири. Були тут минулого тижня. Сьогодні недоліки виправили", — говориться у повідомленні.
Також члени комісії перевірили чотири локації на Гостомельському шосе.
Загалом перевіряючими було оглянуто 17 із 56 обʼєктів.
Раніше ми повідомляли, що на Михайлівській площі встановили обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда. У ньому навесні минулого року евакуювали місцевих мешканців до Києва.
Нагадаємо, що в Україні судитимуть окупанта, який розстрілював цивільних в Ірпені. Люди намагалися евакуюватися я в інші населені пункти.
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