Ірпінь став лідером щодо виконання програми єВідновлення

Пошкоджений внаслідок російської окупації будинок в Ірпені. Фото: google.com

Ірпінська міська рада посіла перше місце в Київській області щодо виплат за програмою єВідновлення. Також місто очолило друге місце по всій Україні.

Про це повідомляє ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

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Днями ірпінський міський голова зустрівся із жителями міста, де обговорив питання відновлення житла для мешканців Ірпеня.

"Сьогодні з важливими питаннями до мене звернулись 29 громадян. Більшість з них завжди вирішуємо на місці, решту розглядаємо і передаємо у роботу профільним службам. Знову багато питань по програмі єВідновлення. Хочу ще раз нагадати, що вже розпочався другий етап програми, за яким ви можете подавати заяви у Дію на видачу сертифікатів за повністю знищене житло", — сказав Маркушин.

Мер Ірпеня порадив з усіх питань щодо пдачі заяв та видачі сертифікатів на відновлення житла звертатися до фахівців ЦНАПу з єВідновлення.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин з мешканцями міста на прийомі. Фото: соцмережі

Мер Ірпеня Олександр Маркушин з мешканцями міста на прийомі. Фото: соцмережі

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