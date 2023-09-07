Ірпінь став лідером щодо виконання програми єВідновлення
Ірпінська міська рада посіла перше місце в Київській області щодо виплат за програмою єВідновлення. Також місто очолило друге місце по всій Україні.
Про це повідомляє ірпінський міський голова Олександр Маркушин.
Відновлення Ірпеня
Днями ірпінський міський голова зустрівся із жителями міста, де обговорив питання відновлення житла для мешканців Ірпеня.
"Сьогодні з важливими питаннями до мене звернулись 29 громадян. Більшість з них завжди вирішуємо на місці, решту розглядаємо і передаємо у роботу профільним службам. Знову багато питань по програмі єВідновлення. Хочу ще раз нагадати, що вже розпочався другий етап програми, за яким ви можете подавати заяви у Дію на видачу сертифікатів за повністю знищене житло", — сказав Маркушин.
Мер Ірпеня порадив з усіх питань щодо пдачі заяв та видачі сертифікатів на відновлення житла звертатися до фахівців ЦНАПу з єВідновлення.
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