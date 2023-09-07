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Ірпінь став лідером щодо виконання програми єВідновлення

7 вересня 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ірпінь став лідером щодо виконання програми єВідновлення
Пошкоджений внаслідок російської окупації будинок в Ірпені. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Ірпінська міська рада посіла перше місце в Київській області щодо виплат за програмою єВідновлення. Також місто очолило друге місце по всій Україні.

Про це повідомляє ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

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Відновлення Ірпеня

Днями ірпінський міський голова зустрівся із жителями міста, де обговорив питання відновлення житла для мешканців Ірпеня.

"Сьогодні з важливими питаннями до мене звернулись 29 громадян. Більшість з них завжди вирішуємо на місці, решту розглядаємо і передаємо у роботу профільним службам. Знову багато питань по програмі єВідновлення. Хочу ще раз нагадати, що вже розпочався другий етап програми, за яким ви можете подавати заяви у Дію на видачу сертифікатів за повністю знищене житло", — сказав Маркушин.

Мер Ірпеня порадив з усіх питань щодо пдачі заяв та видачі сертифікатів на відновлення житла звертатися до фахівців ЦНАПу з єВідновлення.

 

Мер Ірпеня Олександр Маркушин з мешканцями міста на прийомі. Фото: соцмережі

 

Мер Ірпеня Олександр Маркушин з мешканцями міста на прийомі. Фото: соцмережі

Останні новини Ірпеня 

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин.

В Ірпені розпочалося будівництво першого в Україні житлового будинку за 3D-технологією. Його збудують для родини військового.

Російські окупаційні війська мінували навіть дитячі іграшки, відкладали вибухівку під тіла вбитих цивільних. Такі звірства окупантів стали відомі після розмінування Київщини, зокрема Ірпеня. 

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