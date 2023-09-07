Ирпень стал лидером по выполнению программы єВідновлення

Поврежден в результате российской оккупации дом в Ирпене. Фото: google.com

Ирпенский городской совет занял первое место в Киевской области по выплатам по программе єВідновлення. Также город возглавил второе место по всей Украине.

Об этом сообщает ирпенский городской голова Александр Маркушин .

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Восстановление Ирпеня

На днях ирпенский городской голова встретился с жителями города, где обсудил вопрос обновления жилья для жителей Ирпеня.

"Сегодня с важными вопросами ко мне обратились 29 граждан. Большинство из них всегда решаем на месте, остальные рассматриваем и передаем в работу профильным службам. Снова много вопросов по программе єВідновлення. Хочу еще раз напомнить, что уже начался второй этап программы, по которому вы можете подавать заявления в действие на выдачу сертификатов за полностью уничтоженное жилье", — сказал Маркушин.

Мэр Ирпеня посоветовал по всем вопросам подачи заявлений и выдачи сертификатов на восстановление жилья обращаться к специалистам ЦНАПа с єВідновлення.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин с жителями города на приеме. Фото: соцсети

Мэр Ирпеня Александр Маркушин с жителями города на приеме. Фото: соцсети

Последние новости Ирпеня

Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.

В Ирпене началось строительство первого в Украине жилого дома по 3D технологии . Его построят для семьи военного.

Российские оккупационные войска миновали даже детские игрушки, откладывали взрывчатку под тела убитых гражданских. Такие зверства окупантов стали известны после разминирования Киевщины, в частности Ирпеня.