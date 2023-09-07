Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Ирпень стал лидером по выполнению программы єВідновлення arrow

Ирпень стал лидером по выполнению программы єВідновлення

7 сентября 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ирпень стал лидером по выполнению программы єВідновлення
Поврежден в результате российской оккупации дом в Ирпене. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Ирпенский городской совет занял первое место в Киевской области по выплатам по программе єВідновлення. Также город возглавил второе место по всей Украине.

Об этом сообщает ирпенский городской голова Александр Маркушин .

Читайте также:

Восстановление Ирпеня

На днях ирпенский городской голова встретился с жителями города, где обсудил вопрос обновления жилья для жителей Ирпеня.

"Сегодня с важными вопросами ко мне обратились 29 граждан. Большинство из них всегда решаем на месте, остальные рассматриваем и передаем в работу профильным службам. Снова много вопросов по программе єВідновлення. Хочу еще раз напомнить, что уже начался второй этап программы, по которому вы можете подавать заявления в действие на выдачу сертификатов за полностью уничтоженное жилье", — сказал Маркушин.

Мэр Ирпеня посоветовал по всем вопросам подачи заявлений и выдачи сертификатов на восстановление жилья обращаться к специалистам ЦНАПа с єВідновлення.

 

Мэр Ирпеня Александр Маркушин с жителями города на приеме. Фото: соцсети

 

Мэр Ирпеня Александр Маркушин с жителями города на приеме. Фото: соцсети

Последние новости Ирпеня

Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.

В Ирпене началось строительство первого в Украине жилого дома по 3D технологии . Его построят для семьи военного.

Российские оккупационные войска миновали даже детские игрушки, откладывали взрывчатку под тела убитых гражданских. Такие зверства окупантов стали известны после разминирования Киевщины, в частности Ирпеня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз