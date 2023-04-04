Ирпенские Липки восстановят: как ЖК выглядит сейчас

В Ирпене стартует восстановление ЖК "Ирпенские Липки": фоторепортаж
В Ирпене начнут восстановление одного из наиболее пострадавших и известных ЖК "Ирпенские Липки". Комплекс получил серьезные повреждения во время боев за Ирпень, однако подлежит восстановлению — показали две инструментальные экспертизы. Он привлек к себе самое большое внимание со стороны политиков, дипломатов, артистов и мировых знаменитостей.
Как "Ирпенские Липки" выглядят сейчас, перед стартом большого восстановления — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
ЖК "Ирпенские Липки" находятся на Гостомельском шоссе в Ирпене. В общей сложности это 2 дома по разным адресам. Во втором доме ЖК повреждения были поменьше — в основном выбиты окна от взрывных волн.
Наиболее пострадавшее здание находится на Гостомельском шоссе 24/1. Оно было серьезно поврежден во время военных действий в феврале-марте 2022 года, считается аварийным и непригодным для проживания.
Больше всего ударов комплекс получил накануне освобождения Ирпеня. Пожары на верхних этажах не могли погасить из-за постоянных обстрелов. Да и вообще сам ЖК по нескольку раз переходил из рук в руки.
Жители комплекса рассказали Новини.LIVE, что не надеялись на восстановление. Однако две инструментальные экспертизы показали: это возможно, поскольку монолитная застройка осталась невредимой.
По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, в этом году здесь планируют сделать кровлю, установить окна, отремонтировать фасад и сделать ремонты в квартирах.
Все работы по восстановлению комплекса завершатся к концу следующего года. Предварительная сумма восстановления составляет до 500 млн грн. Денежные средства будут собирать с помощью платформы по восстановлению Украины UNITED24.