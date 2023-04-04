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В Ирпене стартует восстановление ЖК "Ирпенские Липки": фоторепортаж

4 апреля 2023 13:32
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ирпенские Липки восстановят: как ЖК выглядит сейчас
Комплекс серьезно пострадал во время боев за город в марте 2022 года
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В Ирпене начнут восстановление одного из наиболее пострадавших и известных ЖК "Ирпенские Липки". Комплекс получил серьезные повреждения во время боев за Ирпень, однако подлежит восстановлению — показали две инструментальные экспертизы. Он привлек к себе самое большое внимание со стороны политиков, дипломатов, артистов и мировых знаменитостей.

Как "Ирпенские Липки" выглядят сейчас, перед стартом большого восстановления — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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ЖК "Ирпенские Липки" находятся на Гостомельском шоссе в Ирпене. В общей сложности это 2 дома по разным адресам. Во втором доме ЖК повреждения были поменьше — в основном выбиты окна от взрывных волн.

Наиболее пострадавшее здание находится на Гостомельском шоссе 24/1. Оно было серьезно поврежден во время военных действий в феврале-марте 2022 года, считается аварийным и непригодным для проживания.

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Больше всего ударов комплекс получил накануне освобождения Ирпеня. Пожары на верхних этажах не могли погасить из-за постоянных обстрелов. Да и вообще сам ЖК по нескольку раз переходил из рук в руки.

Жители комплекса рассказали Новини.LIVE, что не надеялись на восстановление. Однако две инструментальные экспертизы показали: это возможно, поскольку монолитная застройка осталась невредимой.

Александр Маркушин

По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, в этом году здесь планируют сделать кровлю, установить окна, отремонтировать фасад и сделать ремонты в квартирах.

Все работы по восстановлению комплекса завершатся к концу следующего года. Предварительная сумма восстановления составляет до 500 млн грн. Денежные средства будут собирать с помощью платформы по восстановлению Украины UNITED24.

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