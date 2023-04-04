Ірпінські Липки відбудують: як ЖК виглядає зараз фото

Комплекс серйозно постраждав під час боїв за місто у березні 2022 року

В Ірпені розпочнуть відбудову одного із найбільш постраждалих та найвідоміших ЖК "Ірпінські Липки". Комплекс зазнав серйозних пошкоджень під час боїв за Ірпінь, однак все-таки підлягає відновленню — показали дві інструментальні експертизи. Він привернув до себе найбільшу кількість уваги з боку політиків, дипломатів, артистів та світових знаменитостей.

Який вигляд "Ірпінські Липки" мають зараз, перед стартом великої відбудови — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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ЖК "Ірпінські Липки" розташовуються на Гостомельському шосе в Ірпені. Загалом це 2 будинки за різними адресами. У другому будинку ЖК пошкодження були меншими — в основному вибиті вікна від вибухових хвиль.



Найбільш постраждала будівля знаходиться на Гостомельському шосе 24/1. Він був серйозно пошкоджений під час військових дій у лютому-березні 2022 року, через що вважається аварійним та непридатним для проживання.









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Найбільше ударів комплекс отримав напередодні визволення Ірпеня. Пожежі на верхніх поверхах не могли погасити через постійні обстріли. Та й загалом сам ЖК по кілька разів переходив із рук в руки.

Жителі комплексу розповіли Новини.LIVE, що не сподівалися на відновлення. Однак дві інструментальні експертизи показали, що це можливо, оскільки монолітна забудова лишилися неушкодженою.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, цьогоріч тут планують зробити покрівлю, встановити вікна, відремонтувати фасад та зробити ремонти у квартирах. Але загалом всі роботи з відновлення завершаться до кінця наступного року. Попередня сума відбудови становить до 500 млн грн. Кошти збиратимуть за допомогою платформи по відновленню України UNITED24.