Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Ірпені стартує відбудова ЖК "Ірпінські Липки": фоторепортаж arrow

В Ірпені стартує відбудова ЖК "Ірпінські Липки": фоторепортаж

4 квітня 2023 13:32
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ірпінські Липки відбудують: як ЖК виглядає зараз фото
Комплекс серйозно постраждав під час боїв за місто у березні 2022 року
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В Ірпені розпочнуть відбудову одного із найбільш постраждалих та найвідоміших ЖК "Ірпінські Липки". Комплекс зазнав серйозних пошкоджень під час боїв за Ірпінь, однак все-таки підлягає відновленню — показали дві інструментальні експертизи. Він привернув до себе найбільшу кількість уваги з боку політиків, дипломатів, артистів та світових знаменитостей.  

Який вигляд "Ірпінські Липки" мають зараз, перед стартом великої відбудови — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

ЖК "Ірпінські Липки" розташовуються на Гостомельському шосе в Ірпені. Загалом це 2 будинки за різними адресами. У другому будинку ЖК пошкодження були меншими — в основному вибиті вікна від вибухових хвиль.
 

Найбільш постраждала будівля знаходиться на Гостомельському шосе 24/1. Він був серйозно пошкоджений під час військових дій у лютому-березні 2022 року, через що вважається аварійним та непридатним для проживання.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 5

Найбільше ударів комплекс отримав напередодні визволення Ірпеня. Пожежі на верхніх поверхах не могли погасити через постійні обстріли. Та й загалом сам ЖК по кілька разів переходив із рук в руки.

Жителі комплексу розповіли Новини.LIVE, що не сподівалися на відновлення. Однак дві інструментальні експертизи показали, що це можливо, оскільки монолітна забудова лишилися неушкодженою.

Олександр Маркушин

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, цьогоріч тут планують зробити покрівлю, встановити вікна, відремонтувати фасад та зробити ремонти у квартирах. Але загалом всі роботи з відновлення завершаться до кінця наступного року. Попередня сума відбудови становить до 500 млн грн. Кошти збиратимуть за допомогою платформи по відновленню України UNITED24.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB