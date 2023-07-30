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В Минкульте отреагировали на ситуацию с оскорблениями в адрес Леси Гасиджак

30 июля 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Минкульте отреагировали на ситуацию с оскорблениями в адрес Леси Гасиджак
Директор Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве культуры и информационной политики Украины прокомментировали ситуацию насчет пренебрежительных слов в адрес директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак. В ведомстве подчеркнули, что любые проявления дискриминации человека из-за его внешности считаются недопустимыми.

Об этом сообщает МКИП.

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Отмечается, что Минкульт призывает пользователей сети соблюдать признанные Украиной "правовые и моральные нормы человеческих отношений".

"Считаем недопустимыми любые проявления дискриминации из-за внешности человека или других индивидуальных характеристик", — отметили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в музеях и других культурных заведениях Украины работают высокопрофессиональные специалисты, которые вносят важный вклад в развитие национальной культуры и работают на благо украинского общества.

"Министерство поощряет обсуждения, которые касаются исключительно результатов их работы и никоим образом не вызывают унижения человеческого достоинства, не создают вокруг них оскорбительной или пренебрежительной атмосферы", — добавили в МКИП.

Источник: t.me/mkipu

Напомним, что исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за травли относительно ее внешнего вида. Ранее в сети заявили о "несоответствии ее тела" и занимаемой должности.

Также мы сообщали, что в субботу, 29 июля, мужчина, ранее допустивший оскорбление в адрес директора музея Голодомора, попытался извиниться за свои действия. Он попросил передать Леси Гасиджак букет цветов в знак прощения.

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