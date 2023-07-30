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В Мінкульті відреагували на ситуацію з образами на адресу Лесі Гасиджак

30 липня 2023 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Мінкульті відреагували на ситуацію з образами на адресу Лесі Гасиджак
Директорка Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували ситуацію щодо зневажливих слів на адресу директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. У відомстві наголосили, що будь-які прояви дискримінації людини через її зовнішність вважаються неприпустимими.

Про це повідомляє МКІП.

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Зазначається, що Мінкульт закликає користувачів мережі дотримуватися визнаних Україною "правових та моральних норм людських відносин".

"Вважаємо неприпустимими будь-які прояви дискримінації через зовнішність людини або інші індивідуальні характеристики", — зазначили в відомстві. 

Також у міністерстві заявили, що в музеях та інших культурних закладах України працюють високопрофесійні фахівці, що роблять важливий внесок у розвиток національної культури та працюють на користь українського суспільства.

"Міністерство заохочує обговорення, які стосуються виключно результатів їх роботи та жодним чином не спричиняють приниження людської гідності, не створюють навколо них образливої або зневажливої атмосфери", — додали в МКІП.

Джерело: t.me/mkipu

Нагадаємо, що виконувачка обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.

Також ми повідомляли, що в суботу, 29 липня, чоловік, який раніше допустив образу на адресу директора музею Голодомору, спробував просити вибачення за свої дії. Він попросив передати Лесі Гасиджак букет квітів на знак вибачень.

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