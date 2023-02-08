В ISW рассказали, как рф через соцвыплаты интегрирует жителей оккупированных территорий

Государственная дума рф

В россии приняли ряд законов о соцвыплатах на оккупированных территориях Украины. Так кремль пытается все больше интегрировать жителей этих территорий в рф.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

Подробности

Как отмечают аналитики ISW, 7 февраля госдума рф приняла законы по закреплению социальных прав жителей оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В частности, в документе указывается минимальный уровень доходов, пенсионные выплаты, больничные, пособия по беременности и уходу за ребенком, социальная поддержка ветеранов и инвалидов.

Кроме того, жителям оккупированных территорий даже разрешили подавать документы для оформления социальных выплат на украинском языке без нотариального перевода на русский.

По мнению аналитиков Института изучения войны, такими действиями руководство кремля пытается все больше интегрировать жителей оккупированных территорий в рф, заставляя их взаимодействовать с контролируемыми россией "органами", чтобы получить необходимые выплаты.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области захватчики заставляют водителей получать новое удостоверение российского образца. Впрочем, для его оформления требуется паспорт гражданина россии.

Кроме того, оккупанты уже установили сроки для транспортных предприятий. В частности, работники должны получить эти водительские удостоверения и паспорт рф уже к 1 мая. Зато те, кто откажется это делать, будут уволены.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты перестали выплачивать пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил российский паспорт. Причем, как заметил Андрющенко, в самом Мариуполе паспорта рф не выдают, а процедура его получения занимает около двух месяцев.

Пока же в оккупированном Мариуполе около 63 тысяч пенсионеров.

Также известно, что оккупанты незаконно паспортизируют и депортированных украинцев. Как известно, без наличия паспорта рф депортированные не будут получать никаких выплат или услуг.

В Центре национального сопротивления отмечают, что враг делает это для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в южных республиках россии.