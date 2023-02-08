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В рф ухвалили закони щодо соцвиплат на окупованих територіях: в ISW пояснили чим це загрожує

8 лютого 2023 07:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В ISW розповіли, як рф через соцвиплати інтегрує жителів окупованих територій
Державна дума рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У росії ухвалили ряд законів щодо соцвиплат на окупованих територіях України. Так кремль намагається все більше інтегрувати жителів цих територій до рф.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

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Деталі

Як зазначають аналітики ISW, 7 лютого держдума рф ухвалила закони щодо закріплення соціальних прав жителів окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, у документі вказується мінімальний рівень доходів, пенсійні виплати, лікарняні, допомоги по вагітності та по догляду за дитиною, соціальну підтримку ветеранів та інвалідів.

Окрім того, жителям окупованих територій навіть дозволили подавати документи для оформлення соціальних виплат українською мовою без нотаріального перекладу на російську.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, такими діями керівництво кремля намагається все більше інтегрувати жителів окупованих територій до росії, змушуючи їх взаємодіяти з контрольованими росією "органами", щоб отримати необхідні виплати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Донецькі області загарбники змушують водіїв отримувати нове посвідчення російського зразка. Втім, для його оформлення потрібен паспорт громадянина росії.

Окрім того, окупанти вже й встановили терміни для транспортних підприємств. Зокрема, працівники мають отримати ці водійські посвідчення і паспорт рф вже до 1 травня. Натомість ті, хто відмовиться це робити, будуть звільнені.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти перестали виплачувати пенсії і соцвиплати тим, хто не отримав російський паспорт. Причому, як зауважив Андрющенко, у самому Маріуполі паспорти рф не видають, а процедура його отримання займає близько двох місяців.

Наразі ж в окупованому Маріуполі близько 63 тисяч пенсіонерів.

Також відомо, що окупанти незаконно паспортизують і депортованих українців. Як відомо, без наявності паспорта рф депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг.

У Центрі національного спротиву зазначають, що ворог робить це для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках рф.

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