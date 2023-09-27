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В Украине будут проверять браки на фиктивность: что случилось

27 сентября 2023 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Украине будут проверять браки на фиктивность: что случилось
Мужчина надевает женщине обручальное кольцо на палец. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава ГТСУ Наталия Науменко заявила, что в Украине планируют начать проверку браков на фиктивность, чтобы предотвратить обман для получения вида на жительство через брак со стороны иностранцев. По ее словам, такие ситуации не редкость, потому ГТСУ пытается бороться с ними.

Об этом Наталья Науменко рассказала в интервью Цензору.нет.

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Объяснение главы ГТСУ

"Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это же любовь, поэтому менять они нечего не планируют", — отметила Науменко.

По этой причине работники ГТСУ, апеллируя к опыту других стран Европы, создали законопроект, который правительство приняло летом этого года.

"Мы сделали предохранители для так называемого "фиктивного брака", и мы разрабатываем сейчас процедуры проверки. Какая наша философия? Ты заключил брак — ты имеешь на это право. Но это еще не основание получить вид на жительство в Украине", — добавила глава ГТСУ.

Чтобы иметь вид на жительство иностранец должен доказать миграционной службе во время разговора, имеет ли он с женой долгую историю отношений, а также планирует ли долгую супружескую жизнь. Науменко отметила, что должна быть четкая система, чтобы не случилось злоупотреблений ни одной из сторон.

Напомним, что за последние четыре года в Украине состоялось более тысячи онлайн-заседаний, которые касались расторжения брака. Прекратить таким образом брак могут пары, пребывающие за границей.

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