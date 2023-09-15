В Україні почастішали розлучення в онлайн-форматі: як працює система

Сімейне подружжя. Фото ілюстративне: google

За останні чотири року в Україні відбулося понад тисячу онлайн-засідань, що стосувались розірвання шлюбу. Припинити у такий спосіб шлюб можуть пари, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Розлучення в режимі онлайн

Повідомляється, що за останні чотири роки в судах України було проведено 1414 судових засідань щодо розірвання шлюбу в режимі відеоконференції. Водночас, лише за поточний рік провели 520 таких засідань.

Статистика онлайн-розлучень в Україні. Фото: скриншот

Як подати заяву на розлучення в онлайн-форматі

Варто відзначити, що в Україні можна розірвати шлюб без звернення до суду. Це можливо у тому випадку, якщо подружжя не має дітей, а також претензій один до одного в питанні поділу майна.

На сьогоднішній день почастішали випадки, коли коли чоловік та дружина не можуть подати спільне звернення до РАЦСу. До прикладу, коли хтось один із подружжя перебуває за кордоном. У такому випадку є можливість взяти участь в онлайн-засіданнях — в режимі відеоконференції.

Існує два способи. У першому подружжя має подати до суду заяву щодо розірвання шлюбу в паперовому вигляді. Суд повинен бути або тієї області, де було укладено шлюб, або того регіону, де зареєстрований хоча б один із подружжя. Далі суд повинен відкрити провадження, а подружжя, своєю чергою, має право подати клопотання про участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Окрім цього, потрібно пройти реєстрацію в Електронному суді за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП).

Другий шлях полягає у тому, що подружжя звертається до адвоката, який спеціалізується на сімейних спорах. Він надасть всі необхідні консультації.

Нагадаємо, що упродовж першого півріччя 2023 року в Україні кількість шлюбів зменшилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тим часом Одеська область на третій сходинці за кількістю нових сімейних пар.