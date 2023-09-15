В Украине участились разводы в онлайн-формате: как работает система

Семейные супруги. Фото иллюстративное: google

За последние четыре года в Украине состоялось более тысячи онлайн-заседаний, которые касались расторжения брака. Прекратить таким образом брак могут пары, которые находятся за границей.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Развод в режиме онлайн

Сообщается, что за последние четыре года в судах Украины было проведено 1414 судебных заседаний по расторжению брака в режиме видеоконференции. В то же время только за текущий год провели 520 таких заседаний.

Статистика онлайн-разводов в Украине. Фото: скриншот

Как подать заявление на развод в онлайн-формате

Следует отметить, что в Украине можно расторгнуть брак без обращения в суд. Это возможно в том случае, если у супругов нет детей, а также претензий друг к другу в вопросе раздела имущества.

На сегодняшний день участились случаи, когда муж и жена не могут подать совместное обращение в ЗАГС. К примеру, когда кто-то один из супругов находится за границей. В таком случае есть возможность принять участие в онлайн-заседаниях — в режиме видеоконференции.

Существует два метода. В первом супруги должны подать в суд заявление о расторжении брака в бумажном виде. Суд должен быть либо той области, где был заключен брак, либо того региона, где зарегистрирован хотя бы один из супругов. Далее суд должен открыть производство, а супруги, в свою очередь, имеют право подать ходатайство об участии в заседании в режиме видеоконференции.

Кроме этого, необходимо пройти регистрацию в Электронном суде с помощью электронной цифровой подписи (КЭП).

Второй путь состоит в том, что супруги обращаются к адвокату, специализирующемуся на семейных спорах. Он предоставит все необходимые консультации.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года в Украине количество браков уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем Одесская область на третьей строчке по количеству новых семейных пар.