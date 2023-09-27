В Україні перевірятимуть шлюби на фіктивність: що трапилось

Чоловік надягає жінці обручку на палець. Фото: google.com

Голова ДМСУ Наталія Науменко заявила, що в Україні планують розпочати перевірку шлюбів на фіктивність, щоб запобігти обману для отримання дозволу на проживання через шлюб з боку іноземців. За її словами, такі ситуації не рідкість, тому ДМСУ намагається боротися з ними.

Про це Наталія Науменко розповіла в інтерв'ю Цензор.нет.

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Пояснення голови ДМСУ

"Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують", — зазначила Науменко.

З цієї причини працівники ДМСУ, апелюючи до досвіду інших країн Європи, створили законопроєкт, який уряд ухвалив цьогоріч влітку.

"Ми зробили запобіжники для так званого "фіктивного шлюбу", і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб — ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні", — додала голова ДМСУ.

Аби мати дозвіл на проживання іноземець повинен довести міграційній службі під час розмови, що має з дружиною довгу історію стосунків, а також планує довге подружнє життя. Науменко зазначила, що має бути чітка система, аби не трапилось зловживань жодною зі сторін.

Нагадаємо, що за останні чотири роки в Україні відбулося понад тисячу онлайн-засідань, що стосувалися розірвання шлюбу. Припинити у такий спосіб шлюб можуть пари, які перебувають за кордоном.