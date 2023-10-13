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В Украине реорганизуют Национальный авиационный университет: что изменится

13 октября 2023 18:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине реорганизуют Национальный авиационный университет: что изменится
Национальный авиационный университет. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство согласовало реорганизацию Национального авиационного университета Украины. Его делят на два ЗВО: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Реорганизация НАУ

"Важно решение для развития украинского авиа пилотирования, производства дронов, развития defense-tech и национальной безопасности Украины", — написал министр.

Он отметил, что во время войны все должны работать на повышение обороноспособности государства.

По словам Федорова, НАУ должен стать центром развития авиа пилотирования и разработки БПЛА, но университет не показал эффективности.

"Государство не увидело ни одного дрона, разработанного специалистами университета, с начала полномасштабной войны", — сказал он.

Проблемы университета

Глава Минцифры рассказал, что студенты учебного заведения постоянно жаловались на руководство, а скандалы с незаконным отчуждением земель университета под строительство оказывали негативное влияние на учебный процесс и откровенно демотивировали молодежь.

"МОН много раз получало письма от коллектива Летной академии Национального авиационного университета города Кропивницкого с просьбой отделить их заведение от НАУ", - рассказал Федоров.

Отмечается, что у летной академии есть цеха по производству беспилотников, которые могут работать на обороноспособность страны, но под руководством другого ЗВО их возможности ограничены.

Чего ждут от реорганизации

"Теперь образовательные учреждения будут иметь новых руководителей и станут центрами, где будут создавать технологии победы. Будут пактивны, инновационны и готовы оперативно реагировать на запросы общества и государства", — сказал министр.

Так, реорганизация не изменит условий труда или уровня зарплат преподавателей, а студенты будут в дальнейшем получать знания в Киевском авиационном институте и Украинской государственной летной академии.

Кроме того, Киевский авиационный институт будет иметь наблюдательный совет с расширенными полномочиями. Совет будет контролировать расходование средств учреждения, систему образования, назначение ректоров и деканов при трансформации университета. К ней присоединятся представители бизнеса, госорганов всех уровней, местного самоуправления и выпускники НАУ.

Напомним, что Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко хочет приобрести автомобильный тренажёр-симулятор. Потратить на него планируют более 4 млн. гривен.

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