В Україні реорганізують Національний авіаційний університет: що зміниться

Національний авіаційний університет. Фото: google.com

Уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету України. Його поділять на два ЗВО: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Реорганізація НАУ

"Важливе рішення для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів, розвитку defense-tech та національної безпеки України", — написав міністр.

Він зазначив, що під час війни всі мають працювати на підвищення обороноздатності держави.

За словами Федорова, НАУ мав стати центром розвитку авіапілотування та розробки БПЛА, але університет не показав ефективності.

"Держава не побачила жодного дрона, розробленого спеціалістами університету, від початку повномасштабної війни", — сказав він.

Проблеми університету

Голова Мінцифри розповів, що студенти навчального закладу постійно скаржилися на керівництво, а скандали з незаконним відчуженням земель університету під будівництво негативно впливали на навчальний процес та відверто демотивували молодь.

"МОН багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету міста Кропивницьке з проханням відокремити їхній заклад від НАУ", — розповів Федоров.

Зазначається, що льотна академія має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на обороноздатність країни, але під керівництвом іншого ЗВО їхні можливості обмежені.

Чого очікують від реорганізації

"Тепер освітні заклади матимуть нових керівників та стануть центрами, де створюватимуть технології перемоги. Будуть проактивними, інноваційними та готовими оперативно реагувати на запити суспільства й держави", — сказав міністр.

Так, реорганізація не змінить умов праці або рівня зарплат викладачів, а студенти надалі здобуватимуть знання в Київському авіаційному інституті та Українській державній льотній академії.

Крім того, Київський авіаційний інститут матиме наглядову раду з розширеними повноваженнями. Рада контролюватиме витрачання коштів закладу, систему освіти, призначення ректорів та деканів під час трансформації університету. До неї доєднаються представники бізнесу, держорганів усіх рівнів, місцевого самоврядування та випускники НАУ.

Нагадаємо, що Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор. Витратити на нього планують понад 4 млн гривень.