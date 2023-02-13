Отмена ГНА в школах: правительственный приказ вступил в силу

Дети будут сдавать мультипредметный тест вместо ГИА

В этом году учащиеся 4-х и 9-х классов не будут составлять государственную итоговую аттестацию. Соответствующий приказ правительства вступил в силу.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Второй год подряд без ГНА

В правительстве отмечают, что решение об отмене ГИА было принято "в целях сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения".

ГНА для учащихся 4-х и 9-х классов отменяют в Украине уже второй год подряд из-за полномасштабного вторжения россии.

Изменения внесены также и в процесс проведения вступительной кампании-2023.

В этом году вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты будут также сдавать Национальный мультипредметный тест.

Регистрация для участия в НМТ начнется в апреле онлайн-режиме. НМТ пройдет в один день.

Напомним, учебный год-2022/23 длится почти в 13 тысячах украинских школ. Из них более двух третей работают в смешанном формате, а только онлайн учатся дети в пяти регионах Украины.

Также известно, что 6 февраля Верховная Рада одобрила законопроект №8228-1 относительно государственной итоговой аттестации (ГИА) и вступительной кампании 2023 года. 304 народных избранника проголосовали законопроект за основу.