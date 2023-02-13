Скасування ДПА у школах: урядовий наказ набув чинності

Діти складатимуть мультипредметний тест замість ДПА

Цього року учні 4-х та 9-х класів не складатимуть державну підсумкову атестацію. Відповідний наказ уряду набув чинності.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Другий рік поспіль без ДПА

В уряді зазначають, що рішення про скасування ДПА було прийнято "з метою збереження життя та здоров’я учнів в умовах воєнного стану".

ДПА для учнів 4-х і 9-х класів скасовують в Україні вже другий рік поспіль через повномасштабне вторгнення Росії.

Зміни внесені також і до процесу проведення вступної кампанії-2023.

Цього року замість Зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти також складатимуть Національний мультипредметний тест.

Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться у квітні в онлайн-режимі. НМТ пройде в один день.

Нагадаємо, навчальний рік-2022/23 триває у майже 13 тисячах українських шкіл. З них понад дві третини працюють у змішаному форматі, а тільки онлайн навчаються діти у п’яти регіонах України.

Також відомо, що 6 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №8228-1 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії 2023 року. 304 народні обранці проголосували законопроєкт за основу.