Скасування ДПА у школах: урядовий наказ набув чинності

В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності
Цього року учні 4-х та 9-х класів не складатимуть державну підсумкову атестацію. Відповідний наказ уряду набув чинності.
Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.
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Другий рік поспіль без ДПА
В уряді зазначають, що рішення про скасування ДПА було прийнято "з метою збереження життя та здоров’я учнів в умовах воєнного стану".
ДПА для учнів 4-х і 9-х класів скасовують в Україні вже другий рік поспіль через повномасштабне вторгнення Росії.
Зміни внесені також і до процесу проведення вступної кампанії-2023.
Цього року замість Зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти також складатимуть Національний мультипредметний тест.
Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться у квітні в онлайн-режимі. НМТ пройде в один день.
Нагадаємо, навчальний рік-2022/23 триває у майже 13 тисячах українських шкіл. З них понад дві третини працюють у змішаному форматі, а тільки онлайн навчаються діти у п’яти регіонах України.
Також відомо, що 6 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №8228-1 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії 2023 року. 304 народні обранці проголосували законопроєкт за основу.