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В Украине создадут 100 современных мастерских в учреждениях профтехобразования, — Федоров

2 ноября 2023 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Современные мастерские в заведениях профтехобразования в Украине — что известно
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: фейсбук-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине функционирует 647 учреждений профессионально-технического образования, однако все они имеют устаревшее оборудование для того, чтобы обучать хороших специалистов. Поэтому в 2024 году из государственного бюджета будет выделено 500 миллионов гривен на создание 100 современных мастерских в профтехах.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Большая потребность в некоторых специальностях

По его словам, в нашей стране постоянно растет потребность в рабочих профессиях. Сейчас многие строители, электрики, слесари и украинцы подобных профессий борются с российскими оккупантами на поле боя, поэтому такой запрос является "чрезвычайно" высоким.

"Хороший пример профтеха, которому нужна трансформация и современная мастерская — в Червонограде Львовской области. Недавно вместе с CDTO МОН Дмитрием Завгородним посетили это заведение и пообщались с Главой общины. Он планирует развивать направление зеленой энергетики и запустить производство солнечных панелей у себя в городе", — отметил политик.

Подготовка заведения к обучению специалистов

Он добавил, что сейчас такое заведение начало подготовку к программе обучения специалистов систем возобновляемой энергетики, поэтому для этого необходима современная мастерская.

"Это только один кейс. Современные мастерские нужны для качественного обучения строителей, которые будут восстанавливать разрушенное оккупантами, электриков, которые будут проводить ток в восстановленные дома, столяры, которые будут делать мебель для новых квартир", — подчеркнул Федоров.

Также министр отметил, что сейчас Украина предпочитает те профессии, которые необходимы для того, чтобы усиливать обороноспособность государства.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будет представлена национальная программа под названием Future Perfect. Ее цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране.

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