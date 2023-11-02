Сучасні майстерні у закладах профтехосвіти в Україні — що відомо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: фейсбук-сторінка політика

В Україні функціонує 647 закладів професійно-технічної освіти, проте всі вони мають застаріле обладнання для того, аби навчати гарних фахівців. Через це у 2024 році з державного бюджету буде виділено 500 мільйонів гривень на створення 100 сучасних майстерень у профтехах.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Велика потреба в певних спеціальностях

За його словами, в нашій країні постійно зростає потреба в робітничих професіях. Наразі багато будівельників, електриків, слюсарів та українців подібних професій боряться з російськими окупантами на полі бою, тому такий запит є "надзвичайно" високим.

"Гарний приклад профтеху, якому потрібна трансформація та сучасна майстерня, — у Червонограді Львівської області. Нещодавно разом із CDTO МОН Дмитром Завгороднім відвідали цей заклад та поспілкувалися з Головою громади. Він планує розвивати напрям зеленої енергетики та запустити виробництво сонячних панелей у себе в місті", — зазначив політик.

Підготовка закладу до навчання фахівців

Він додав, що наразі такий заклад розпочав підготовку до програми навчання спеціалістів систем відновлюваної енергетики, тому для цього необхідна сучасна майстерня.

"Це лише один кейс. Сучасні майстерні потрібні для якісного навчання будівельників, які відбудовуватимуть зруйноване окупантами, електриків, які проводитимуть струм до відновлених будинків, столярів, які робитимуть меблі для нових квартир", — наголосив Федоров.

Також міністр зауважив, що наразі Україна надає перевагу тим професіям, які необхідні для того, аби посилювати обороноздатність держави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Її мета — стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні.