День железнодорожника 4 ноября – празднование Укрзализныци

На Михайловской площади отмечают день железнодорожника. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине 4 ноября отмечается день железнодорожника. В Киеве на Михайловской площади Укрзализныця торжественно открыла инсталляцию — расстрелянный вагон, эвакуированный людьми из Ирпеня весной 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Ко Дню железнодорожника на Михайловской площади установили расстрелянный вагон, по которому работники Укрзализныци вывозили людей из Ирпеня в начале полномасштабного вторжения.

"Поезд спасения стал символом героизма железнодорожников, которые, рискуя собственной жизнью, спасали и продолжают спасать сейчас гражданское население Украины", — заявили в компании.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин поблагодарил железнодорожников и вручил награду.

"Наш Президент и президент Еврокомиссии сегодня утром наградили железнодорожников на вокзале. Это символично, потому что они в войну путешествуют по железной дороге", — рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

На Михайловской площади отмечают день железнодорожника. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На Михайловской площади отмечают день железнодорожника. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На Михайловской площади отмечают день железнодорожника. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ранее Новини.LIVE в рамках спецпроекта "Герои в тылу" рассказали историю начальника поезда Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон .

Новини.LIVE выражает глубокое уважение всем железнодорожникам, продолжившим свою работу в сложное для страны время.