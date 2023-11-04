День залізничника 4 листопада - святкування Укрзалізниці

На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 4 листопада відзначають день залізничника. У Києві на Михайлівській площі Укрзалізниця урочисто відкрила інсталяцію — розстріляний вагон, яким евакуювали людей з Ірпеня весною 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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До Дня залізничника на Михайлівській площі встановили розстріляний вагон, яким працівники Укрзалізниці вивозили людей з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення.

"Потяг порятунку став символом героїзму залізничників, які, ризикуючи власним життям, рятували та продовжують рятувати зараз цивільне населення України", — заявили в компанії.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин подякував залізничникам і вручив нагороду.

"Наш Президент і президент Єврокомісії сьогодні зранку нагородили залізничників на вокзалі. Це символічно, бо вони у війну подорожують залізницею", — розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

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