Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Україні відзначають день залізничника — як виглядає святкування в центрі столиці arrow

В Україні відзначають день залізничника — як виглядає святкування в центрі столиці

4 листопада 2023 13:20
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День залізничника 4 листопада - святкування Укрзалізниці
На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні 4 листопада відзначають день залізничника. У Києві на Михайлівській площі Укрзалізниця урочисто відкрила інсталяцію — розстріляний вагон, яким евакуювали людей з Ірпеня весною 2022 року. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Читайте також:

Інсталяція в центрі Києва 

До Дня залізничника на Михайлівській площі встановили розстріляний вагон, яким працівники Укрзалізниці вивозили людей з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення. 

"Потяг порятунку став символом героїзму залізничників, які, ризикуючи власним життям, рятували та продовжують рятувати зараз цивільне населення України", — заявили в компанії. 

Мер Ірпеня Олександр Маркушин подякував залізничникам і вручив нагороду.

"Наш Президент і президент Єврокомісії сьогодні зранку нагородили залізничників на вокзалі. Це символічно, бо вони у війну подорожують залізницею", — розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

день залізничника
На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
день залізничника
На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
день залізничника
На Михайлівській площі відзначають день залізничника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Раніше Новини.LIVE в рамках спецпроєкту "Герої в  тилу"  розповіли історію начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс у Херсон.

Новини.LIVE висловлює глибоку повагу всім залізничникам, які продовжили свою роботу у складний для країни час. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі