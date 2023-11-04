День залізничника 4 листопада - святкування Укрзалізниці

В Україні відзначають день залізничника — як виглядає святкування в центрі столиці
В Україні 4 листопада відзначають день залізничника. У Києві на Михайлівській площі Укрзалізниця урочисто відкрила інсталяцію — розстріляний вагон, яким евакуювали людей з Ірпеня весною 2022 року.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Інсталяція в центрі Києва
До Дня залізничника на Михайлівській площі встановили розстріляний вагон, яким працівники Укрзалізниці вивозили людей з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення.
"Потяг порятунку став символом героїзму залізничників, які, ризикуючи власним життям, рятували та продовжують рятувати зараз цивільне населення України", — заявили в компанії.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин подякував залізничникам і вручив нагороду.
"Наш Президент і президент Єврокомісії сьогодні зранку нагородили залізничників на вокзалі. Це символічно, бо вони у війну подорожують залізницею", — розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Раніше Новини.LIVE в рамках спецпроєкту "Герої в тилу" розповіли історію начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс у Херсон.
Новини.LIVE висловлює глибоку повагу всім залізничникам, які продовжили свою роботу у складний для країни час.
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