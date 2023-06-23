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В Украине заработал Единый реестр оружия: куда обращаться в случае проблем

23 июня 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине заработал Единый реестр оружия: куда обращаться в случае проблем
Образцы огнестрельного и холодного оружия. Фото: Минобороны Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

С 23 июня в Украине работает Единый реестр оружия. С появлением этого реестра государство обещает устранить все бюрократические препятствия гражданам.

Об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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С сегодняшнего дня, 23 июня, в Украине полноценно работает Единый реестр оружия.

"Все оружие, которое есть на руках у наших граждан, будет в Едином реестре оружия", — подчеркнул Игорь Клименко.

Министр внутренних дел заверил, что государство снимет все бюрократические процедуры, с которыми граждане сталкивались раньше, пытаясь, в частности, получить разрешение на владение оружием.

Куда обращаться

Глава МВД подчеркнул, что в случае проблем с новым реестром есть возможность получить консультацию по специальным каналам связи.

Это:

  • контакт-центр ЕРЗ по номеру 044-33-44-035;
  • чат-бот Единого реестра оружия в Telegram @arms_mvs_bot.

Напомним, что в МВД ранее отмечали, что с новым реестром граждане смогут гораздо быстрее и проще получать информацию о своем зарегистрированном оружии.

Кроме того, в процессе введения Единого реестра оружия будут созданы электронные кабинеты для пользователей.

Это означает, что услугу получения данных все желающие смогут получить, не посещая Нацполицию, а просто подав документы через "Единое окно гражданина".

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