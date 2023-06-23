В Украине заработал Единый реестр оружия: куда обращаться в случае проблем
С 23 июня в Украине работает Единый реестр оружия. С появлением этого реестра государство обещает устранить все бюрократические препятствия гражданам.
Об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
Реестр заработал
С сегодняшнего дня, 23 июня, в Украине полноценно работает Единый реестр оружия.
"Все оружие, которое есть на руках у наших граждан, будет в Едином реестре оружия", — подчеркнул Игорь Клименко.
Министр внутренних дел заверил, что государство снимет все бюрократические процедуры, с которыми граждане сталкивались раньше, пытаясь, в частности, получить разрешение на владение оружием.
Куда обращаться
Глава МВД подчеркнул, что в случае проблем с новым реестром есть возможность получить консультацию по специальным каналам связи.
Это:
- контакт-центр ЕРЗ по номеру 044-33-44-035;
- чат-бот Единого реестра оружия в Telegram @arms_mvs_bot.
Напомним, что в МВД ранее отмечали, что с новым реестром граждане смогут гораздо быстрее и проще получать информацию о своем зарегистрированном оружии.
Кроме того, в процессе введения Единого реестра оружия будут созданы электронные кабинеты для пользователей.
Это означает, что услугу получения данных все желающие смогут получить, не посещая Нацполицию, а просто подав документы через "Единое окно гражданина".