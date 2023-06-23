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В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: куди звертатися у разі проблем

23 червня 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: куди звертатися у разі проблем
Зразки вогнепальної та холодної зброї. Фото: Міноборони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

З 23 червня в Україні працює Єдиний реєстр зброї. З появою цього реєстру держава обіцяє усунути усі бюрократичні перешкоди для громадян.

Про це очільник МВС Ігор Клименко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Від сьогодні, 23 червня, в Україні повноцінно працює Єдиний реєстр зброї.

"Уся зброя, яка є на руках у наших громадян, буде у Єдиному реєстрі зброї", — підкреслив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ запевнив, що держава зніме усі бюрократичні процедури, з якими громадяни стикалися раніше, намагаючись, зокрема, отримати дозвіл на володіння зброєю.

Куди звертатися

Очільник МВС наголосив, що у випадку проблем із новим реєстром є можливість отримати консультацію за спеціальними каналами зв’язку.

Це:

  • контакт-центр ЄРЗ за номером 044-33-44-035;
  • чат-бот Єдиного реєстру зброї у Telegram @arms_mvs_bot.

Нагадаємо, що у МВС раніше наголошували, що з новим реєстром громадяни зможуть значно швидше і простіше отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Крім того, в процесі запровадження Єдиного реєстру зброї будуть створені електронні кабінети для користувачів.

Це означає, що послугу з отримання даних усі охочі зможуть отримати, не відвідуючи Нацполіцію, а просто подавши документи через "Єдине вікно громадянина".

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