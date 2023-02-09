В Украине появилась Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским языком

К услугам украинцев — бесплатный и доступный 24/7 ресурс

9 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство образования и науки Украины и Ассоциация инновационного и цифрового образования представили Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком для украинцев, в рамках Дорожной Карты внедрения английского языка как языка международного общения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Наше министерство совместно с коллегами из других ведомств, народными депутатами, общественностью разработало проект закона о функционировании английского как языка международного общения. Общая цель этой программы и этого закона — повысить уровень знания английского языка, сделать его более употребительным в Украине и фактически вторым нормальным языком общения, как это происходит в других европейских странах", — рассказал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским — это бесплатный и доступный 24/7 всем украинцам ресурс.

"Наша задача состоит в том, чтобы организовать системное обучение прежде всего учителей общеобразовательных учебных заведений и учащихся с первого класса общеобразовательных заведений по всей стране, а впоследствии и в других учебных заведениях для всех участников образовательного процесса", — сообщил Олег Ересько, директор Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и Украины.

Экосистема состоит из трех шагов:

определение уровня владения английским языком,

маркет-плейс сервисов обучения английскому языку,

овладение английским языком с помощью массового образовательного онлайн проекта Украины Lingva.Skills.

Напомним, осенью 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил странам-членам Европейского Союза профинансировать украинскую культуру. По словам Ткаченко, хватит по 1% бюджета каждой страны ЕС.

Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с Google запустили онлайн-пространство украинской культуры на платформе Google Arts & Culture. Раздел об украинской культуре называется Ukraine is Here — Украина рядом.