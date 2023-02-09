В Україні з'явилась Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою

В Україні з'явилась Національна екосистема вивчення й тестування рівня володіння англійською мовою
9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців, в рамках Дорожньої Карти впровадження англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
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"Наше міністерство спільно з колегами з інших відомств, народними депутатами, громадськістю розробило проєкт закону про функціонування англійської як мови міжнародного спілкування. Загальна мета цієї програми і цього закону — підвищити рівень знання англійської мови, зробити її більш вживаною в Україні і, фактично, другою нормальною мовою спілкування, як є у інших європейських країнах", — розповів Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.
Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою – це безкоштовний та доступний 24/7 всім українцям ресурс.
"Наше завдання полягає в тому, щоб організувати системне навчання перш за все вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів з першого класу загальноосвітніх закладах по всій країні, а згодом і в інших закладах освіти для всіх учасників освітнього процесу", — повідомив Олег Єресько, директор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України.
Екосистема складається з трьох кроків:
- визначення рівня володіння англійською мовою,
- маркет-плейс сервісів навчання англійської мови,
- опанування англійської мови за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проєкту України Lingva.Skills.
Нагадаємо, восени 2022 року міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запропонував країнам-членам Європейського Союзу профінансувати українську культуру. За словами Ткаченка, вистачить по 1% від бюджету кожної країни ЄС.
Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Google запустили онлайн-простір української культури на платформі Google Arts & Culture. Розділ про українську культуру має назву Ukraine is Here — Україна поруч.