В Украине изменили цены на однокомнатные квартиры — где теперь лучше покупать жилье

Молодая пара получает ключи от квартиры. Фото: freepik

В Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатные квартиры. Это произошло фактически по всей территории страны.

Подробности о ситуации на рынке недвижимости в материале OBOZ.UA.

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Цены на однокомнатную квартиру в Украине изменились

Наибольшее удорожание наблюдается в Черниговской области, сразу на 42,5%. На втором месте, по данным большого профильного маркетплейса, Ивано-Франковская область, где жилье подорожало на 37,9%. Дальше идут:

Днепропетровская область — 30,8%;

Житомирская — 30,7%;

Сумская — 26,4%;

Львовская — 25,7%;

Волынская — 24,3%.

Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Запорожской области — на 2,8%. А также:

Херсонской — 5%;

Тернопольской — 6,5%;

Киеве — 8,7%;

Кировоградской области — 9,5%.

В то же время в 2-х областях жилье подешевело. Да:

в Николаевской — на 1,2%;

в Киевской — на 1,4%.

В каких областях лучше покупать жилье

В целом средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины колеблются от 23 275 долларов до 87 374 долларов. Дешевле всего покупать жилье в Николаевской области — собственно, 23 275 долларов (на 1,2% дешевле, чем в прошлом году).

На втором месте — Херсонская область. Здесь "однокомнатка" стоит 23 627 долларов (+5%).

Ниже 30 000 долларов за квартиру цены еще в ряде областей. В частности:

Запорожской — 23 716 долларов (+2,8%);

Кировоградской — 24 124 доллара (+9,5%);

Сумской — 26 292 доллара (+26,4%).

Где самое дорогое жилье в Украине.

Самые высокие цены в Киеве, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 87 374 доллара (+8,7% к прошлогоднему показателю). Более чем в 40 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:

Львовской — 65 700 долларов (+25,7%);

Закарпатской — 51 627 долларов (+18,5%);

Одесской — 46 859 долларов (+15%);

Винницкой — 46 676 долларов (+15,5%);

Ивано-Франковской — 44 278 долларов (+37,9%);

Днепропетровской — 43 595 долларов (+30,8%);

Киевской — 40 521 доллар (на 1,4% дешевле).

При этом заметим, что речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей — как высоких, так и низких.

Напомним, что аренда квартир в странах Евросоюза, в том числе для украинских беженцев, требует гораздо больше, чем только финансовую состоятельность. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются украинцы, ища жилье для аренды в Польше.