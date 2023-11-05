В Украине изменили цены на однокомнатные квартиры — где теперь лучше покупать жилье
В Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатные квартиры. Это произошло фактически по всей территории страны.
Подробности о ситуации на рынке недвижимости в материале OBOZ.UA.
Цены на однокомнатную квартиру в Украине изменились
Наибольшее удорожание наблюдается в Черниговской области, сразу на 42,5%. На втором месте, по данным большого профильного маркетплейса, Ивано-Франковская область, где жилье подорожало на 37,9%. Дальше идут:
- Днепропетровская область — 30,8%;
- Житомирская — 30,7%;
- Сумская — 26,4%;
- Львовская — 25,7%;
- Волынская — 24,3%.
Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Запорожской области — на 2,8%. А также:
- Херсонской — 5%;
- Тернопольской — 6,5%;
- Киеве — 8,7%;
- Кировоградской области — 9,5%.
В то же время в 2-х областях жилье подешевело. Да:
- в Николаевской — на 1,2%;
- в Киевской — на 1,4%.
В каких областях лучше покупать жилье
В целом средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины колеблются от 23 275 долларов до 87 374 долларов. Дешевле всего покупать жилье в Николаевской области — собственно, 23 275 долларов (на 1,2% дешевле, чем в прошлом году).
На втором месте — Херсонская область. Здесь "однокомнатка" стоит 23 627 долларов (+5%).
Ниже 30 000 долларов за квартиру цены еще в ряде областей. В частности:
- Запорожской — 23 716 долларов (+2,8%);
- Кировоградской — 24 124 доллара (+9,5%);
- Сумской — 26 292 доллара (+26,4%).
Где самое дорогое жилье в Украине.
Самые высокие цены в Киеве, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 87 374 доллара (+8,7% к прошлогоднему показателю). Более чем в 40 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:
- Львовской — 65 700 долларов (+25,7%);
- Закарпатской — 51 627 долларов (+18,5%);
- Одесской — 46 859 долларов (+15%);
- Винницкой — 46 676 долларов (+15,5%);
- Ивано-Франковской — 44 278 долларов (+37,9%);
- Днепропетровской — 43 595 долларов (+30,8%);
- Киевской — 40 521 доллар (на 1,4% дешевле).
При этом заметим, что речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей — как высоких, так и низких.
Напомним, что аренда квартир в странах Евросоюза, в том числе для украинских беженцев, требует гораздо больше, чем только финансовую состоятельность. Стало известно, с какими проблемами сталкиваются украинцы, ища жилье для аренды в Польше.
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