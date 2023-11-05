В Україні змінили ціни на однокімнатні квартири — де тепер краще купувати житло
В Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.
Подробиці про ситуацію на ринку нерухомості в матеріалі OBOZ.UA.
Ціни на однокімнатну квартиру в Україні змінилися
Найбільше подорожчання спостерігається у Чернігівській області, одразу на 42,5%.На другому місці, за даними великого профільного маркетплейсу, Івано-Франківська область, де житло здорожчало на 37,9%. Далі йдуть:
- Дніпропетровська область — 30,8%;
- Житомирська — 30,7%;
- Сумська — 26,4%;
- Львівська — 25,7%;
- Волинська — 24,3%.
Найменше 1-кімнатні квартири подорожчали у Запорізькій області — на 2,8%. А також:
- Херсонській — 5%;
- Тернопільській — 6,5%;
- Києві — 8,7%;
- Кіровоградській області — 9,5%.
Водночас в 2-х областях житло здешевшало. Так:
- у Миколаївській — на 1,2%;
- у Київській — на 1,4%.
В яких областях краще купувати житло
Загалом середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку України коливаються від 23 275 доларів до 87 374 долари. Найдешевше купувати житло у Миколаївській області — власне, 23 275 доларів (на 1,2% дешевше, ніж торік).
На другому місці — Херсонська область. Тут "однокімнатка" коштує 23 627 доларів (+5%).
Нижче 30 000 доларів за квартиру ціни ще у низці областей. Зокрема:
- Запорізькій — 23 716 доларів (+2,8%);
- Кіровоградській — 24 124 долари (+9,5%);
- Сумській — 26 292 долари (+26,4%).
Де найдорожче житло в Україні
Найвищі ціни у Києві, де 1-кімнатна квартира коштує в середньому 87 374 долари (+8,7% до торішнього показника). В понад 40 000 тис. доларів зафіксовано ціни також у:
- Львівській — 65 700 доларів (+25,7%);
- Закарпатській — 51 627 доларів (+18,5%);
- Одеській — 46 859 доларів (+15%);
- Вінницькій — 46 676 доларів (+15,5%);
- Івано-Франківській — 44 278 доларів (+37,9%);
- Дніпропетровській — 43 595 доларів (+30,8%);
- Київській — 40 521 долар (на 1,4% дешевше).
При цьому зауважимо: йдеться виключно про середні ціни, які формуються на підставі всіх показників – як високих, так і низьких.
Нагадаємо, що оренда квартир в країнах Євросоюзу, зокрема для українських біженців, вимагає набагато більше, ніж лише фінансову спроможність. Стало відомо, з якими проблемами зіштовхуються українці, шукаючи житло для оренди в Польщі.
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