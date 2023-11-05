В Україні змінили ціни на однокімнатні квартири — де тепер краще купувати житло

Молода пара отримує ключі від квартири. Фото: freepik

В Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Подробиці про ситуацію на ринку нерухомості в матеріалі OBOZ.UA.

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Ціни на однокімнатну квартиру в Україні змінилися

Найбільше подорожчання спостерігається у Чернігівській області, одразу на 42,5%.На другому місці, за даними великого профільного маркетплейсу, Івано-Франківська область, де житло здорожчало на 37,9%. Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 30,8%;

Житомирська — 30,7%;

Сумська — 26,4%;

Львівська — 25,7%;

Волинська — 24,3%.

Найменше 1-кімнатні квартири подорожчали у Запорізькій області — на 2,8%. А також:

Херсонській — 5%;

Тернопільській — 6,5%;

Києві — 8,7%;

Кіровоградській області — 9,5%.

Водночас в 2-х областях житло здешевшало. Так:

у Миколаївській — на 1,2%;

у Київській — на 1,4%.

В яких областях краще купувати житло

Загалом середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку України коливаються від 23 275 доларів до 87 374 долари. Найдешевше купувати житло у Миколаївській області — власне, 23 275 доларів (на 1,2% дешевше, ніж торік).

На другому місці — Херсонська область. Тут "однокімнатка" коштує 23 627 доларів (+5%).

Нижче 30 000 доларів за квартиру ціни ще у низці областей. Зокрема:

Запорізькій — 23 716 доларів (+2,8%);

Кіровоградській — 24 124 долари (+9,5%);

Сумській — 26 292 долари (+26,4%).

Де найдорожче житло в Україні

Найвищі ціни у Києві, де 1-кімнатна квартира коштує в середньому 87 374 долари (+8,7% до торішнього показника). В понад 40 000 тис. доларів зафіксовано ціни також у:

Львівській — 65 700 доларів (+25,7%);

Закарпатській — 51 627 доларів (+18,5%);

Одеській — 46 859 доларів (+15%);

Вінницькій — 46 676 доларів (+15,5%);

Івано-Франківській — 44 278 доларів (+37,9%);

Дніпропетровській — 43 595 доларів (+30,8%);

Київській — 40 521 долар (на 1,4% дешевше).

При цьому зауважимо: йдеться виключно про середні ціни, які формуються на підставі всіх показників – як високих, так і низьких.

Нагадаємо, що оренда квартир в країнах Євросоюзу, зокрема для українських біженців, вимагає набагато більше, ніж лише фінансову спроможність. Стало відомо, з якими проблемами зіштовхуються українці, шукаючи житло для оренди в Польщі.