В Украину постепенно возвращается тепло: прогноз погоды на 19 марта

В Украину постепенно возвращается тепло: в каких регионах будет самая комфортная погода
Завтра, 19 марта, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. На востоке ожидается дождь и мокрый снег, а на западе — туман и самая высокая температура воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях — восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза (в Сумской и Черниговской областях до 6° мороза), на юге страны 2-7° тепла; днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°; на высокогорье Карпат ночью 2-8° мороза, днем 1-6° тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью 2° тепла до 3° мороза, а днем — 6-11° тепла.
В столице ночью будет 1-3° мороза, днем — 8-10° тепла.
Схождение лавин
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской и Черновицкой областей.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Ночью и утром, 19 марта, в западных областях ожидается туман, видимость 200–500 м. Первый уровень опасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.
Напомним, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.