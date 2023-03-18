Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow В Украину постепенно возвращается тепло: в каких регионах будет самая комфортная погода arrow

В Украину постепенно возвращается тепло: в каких регионах будет самая комфортная погода

18 марта 2023 16:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину постепенно возвращается тепло: прогноз погоды на 19 марта
Погода на 19 марта
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 19 марта, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. На востоке ожидается дождь и мокрый снег, а на западе — туман и самая высокая температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Подробности

Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях — восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза (в Сумской и Черниговской областях до 6° мороза), на юге страны 2-7° тепла; днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°; на высокогорье Карпат ночью 2-8° мороза, днем 1-6° тепла", — говорится в сообщении.

Погода 19 марта

Погода в Киеве

В Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 2° тепла до 3° мороза, а днем — 6-11° тепла.

В столице ночью будет 1-3° мороза, днем — 8-10° тепла.

Схождение лавин

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской и Черновицкой областей.

Погода 19 марта

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром, 19 марта, в западных областях ожидается туман, видимость 200–500 м. Первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.

Погода 19 марта

Напомним, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:44Оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

Новина з відео

17:25 Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

17:18В ВРУ зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Федорова

17:17Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет

17:15 Названа дата открытия McDonald&#39;s в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:14 Легендарный тренер обматерил игру "Шахтера" в Лиге Европы

17:00 Пригожин пригрозил властям Кубани проблемами, если те не разрешат похороны "вагнеровцев"

17:00 В Одесской области выставили на продажу бывший винзавод: какая стартовая цена

16:40 В Киевскую область за время войны переехало почти 70 предприятий

16:28 Бывший тренер "Динамо" жестко раскритиковал работу Мирчи Луческу в команде

Новина з відео

17:25 Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

Новина з відео

16:09 Экспортный потенциал Украины закончится через 2-3 месяца, — Марчук

Новина з відео

15:10 Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое

Новина з відео

14:40 Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук

Эксклюзив

14:10"У моей мамы тяжелая работа": одесситы на день погрузились в мир коммунальщиков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 "Пытаются замести следы": удастся ли найти американский беспилотник в Черном море

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 18 Март 17:44

Оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами: есть погибшие и раненые

None 18 Март 17:26

Российские пропагандисты сообщили, что путин приехал в Крым

None 18 Март 17:19

В ВРУ зарегистрировано заявление об отставке Министра цифровой трансформации Федорова

None 18 Март 17:18

Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовит кадровые изменения: среди уволенных Шкарлет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB