В Україну поступово повертається тепло: прогноз погоди на 19 березня

Погода на 19 березня

Завтра, 19 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На сході очікується дощ та мокрий сніг, а на заході — туман та найвища температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Деталі

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях — східний, південно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу), на півдні країни 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат вночі 2-8° морозу, вдень 1-6° тепла", — йдеться у повідомленні.

Погода в Києві

У Київській області очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 2° тепла до 3° морозу, а вдень 6-11° тепла.

У столиці вночі буде — 1-3° морозу, вдень — 8-10° тепла.

Сходження лавин

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської та Чернівецької областей.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 м. Перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, у деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.