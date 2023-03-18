В Україну поступово повертається тепло: прогноз погоди на 19 березня

В Україну поступово повертається тепло: в яких регіонах буде найкомфортніша погода
Завтра, 19 березня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На сході очікується дощ та мокрий сніг, а на заході — туман та найвища температура повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Деталі
Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях — східний, південно-східний, 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу), на півдні країни 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат вночі 2-8° морозу, вдень 1-6° тепла", — йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
У Київській області очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі 2° тепла до 3° морозу, а вдень 6-11° тепла.
У столиці вночі буде — 1-3° морозу, вдень — 8-10° тепла.
Сходження лавин
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської та Чернівецької областей.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 м. Перший рівень небезпеки.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — зазначили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, у деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.