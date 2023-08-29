В Украину вернули тела 84 погибших защитников

Похороны украинского военного. Фото: из соцсетей

Во вторник, 29 августа, в День памяти защитников Украины домой с временно оккупированных территорий вернули тела военных. Так, "на щите" вернулись еще 84 украинских Героя.

Об этом сообщил уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

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Возвращение тел защитников в Украине

Как известно, 29 августа состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 84 защитников.

"Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — отмечает Котенко.

Он добавил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Стоит отметить, что в Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 24.

Напомним, 4 августа с временно оккупированных территорий вернули тела 44 Героев Украины.