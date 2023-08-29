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В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників

29 серпня 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників
Похорон українського військового. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 29 серпня, на День пам'яті захисників України додому з тимчасово окупованих територій повернули тіла військових. Так, "на щиті" повернулись ще 84 українських Герої.

Про це повідомив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко

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Повернення тіл захисників в Україні

Як відомо, 29 серпня відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.

"Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — наголошує Котенко.

Він додав, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Варто зазначити, що в Україні  працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 24.

Нагадаємо, 4 серпня з тимчасово окупованих територій повернули тіла 44 Героїв України.

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