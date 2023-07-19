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Ваучер на бесплатное обучение: как его получить

19 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ваучер на бесплатное обучение: как его получить
Слушатели бесплатных курсов. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Некоторые категории населения Украины могут получить ваучер на бесплатное обучение в вузах. Это касается, в частности, переселенцев и ветеранов войны в Украине.

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот счет.

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Ваучер на бесплатное обучение

Сообщается, что бесплатные ваучеры можно получить для:

  • переподготовки по рабочей профессии,
  • подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности,
  • специализацию или повышение квалификации.

Бесплатный ваучер на обучение могут получить лица от 45 лет. Сумма такого ваучера составляет 26840 грн.

Ваучер могут предоставить, в частности, внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
  • не получали ваучер раньше;
  • не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Все желающие могут заполнить заявку на сайте. Срок обработки запросов составляет до трех рабочих дней.

Напомним, с 19 июля украинским абитуриентам нужно подавать заявления для поступления в высшие учебные заведения. В этом году поступление будет продолжаться в формате онлайн, подать можно до 20 заявлений на все формы обучения.

Подать заявления можно с 19 по 31 июля. В этом году абитуриенты имеют право на подачу не более пяти заявлений на места государственного и регионального заказа, а именно на бюджет на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. Также выпускники могут подать до 15 заявлений на негосударственные конкурсные предложения, то есть контракт.

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