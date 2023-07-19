Ваучер на бесплатное обучение: как его получить

Слушатели бесплатных курсов. Фото: Google

Некоторые категории населения Украины могут получить ваучер на бесплатное обучение в вузах. Это касается, в частности, переселенцев и ветеранов войны в Украине.

Новини.LIVE собрали всю информацию на этот счет.

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Ваучер на бесплатное обучение

Сообщается, что бесплатные ваучеры можно получить для:

переподготовки по рабочей профессии,

подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности,

специализацию или повышение квалификации.

Бесплатный ваучер на обучение могут получить лица от 45 лет. Сумма такого ваучера составляет 26840 грн.

Ваучер могут предоставить, в частности, внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:

не зарегистрированы в центре занятости как безработные;

не получали ваучер раньше;

не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Все желающие могут заполнить заявку на сайте. Срок обработки запросов составляет до трех рабочих дней.

Напомним, с 19 июля украинским абитуриентам нужно подавать заявления для поступления в высшие учебные заведения. В этом году поступление будет продолжаться в формате онлайн, подать можно до 20 заявлений на все формы обучения.

Подать заявления можно с 19 по 31 июля. В этом году абитуриенты имеют право на подачу не более пяти заявлений на места государственного и регионального заказа, а именно на бюджет на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. Также выпускники могут подать до 15 заявлений на негосударственные конкурсные предложения, то есть контракт.