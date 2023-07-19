Ваучер на бесплатное обучение: как его получить
Некоторые категории населения Украины могут получить ваучер на бесплатное обучение в вузах. Это касается, в частности, переселенцев и ветеранов войны в Украине.
Новини.LIVE собрали всю информацию на этот счет.
Ваучер на бесплатное обучение
Сообщается, что бесплатные ваучеры можно получить для:
- переподготовки по рабочей профессии,
- подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности,
- специализацию или повышение квалификации.
Бесплатный ваучер на обучение могут получить лица от 45 лет. Сумма такого ваучера составляет 26840 грн.
Ваучер могут предоставить, в частности, внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:
- не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
- не получали ваучер раньше;
- не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
- имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.
Все желающие могут заполнить заявку на сайте. Срок обработки запросов составляет до трех рабочих дней.
Напомним, с 19 июля украинским абитуриентам нужно подавать заявления для поступления в высшие учебные заведения. В этом году поступление будет продолжаться в формате онлайн, подать можно до 20 заявлений на все формы обучения.
Подать заявления можно с 19 по 31 июля. В этом году абитуриенты имеют право на подачу не более пяти заявлений на места государственного и регионального заказа, а именно на бюджет на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. Также выпускники могут подать до 15 заявлений на негосударственные конкурсные предложения, то есть контракт.