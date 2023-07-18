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Вступ-2023: випускникам розповіли на що варто звернути увагу при подачі заяв

18 липня 2023 19:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вступ 2023: випускникам розповіли на що варто звернути увагу при подачі заяв
Вступ в університет. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вже з 19 липня українським абітурієнтам потрібно подавати заяви для вступу до вищих навчальних закладів. В цьому році вступ триватиме у форматі онлайн, подати можна до 20 заяв на всі форми навчання. 

На Osvita.ua розповіли про те, що варто врахувати при подачі заяв.

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Термін подачі заяв

Подати заяви можна з 19 по 31 липня. В цьому році абітурієнти мають право на подання не більше п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, а саме на бюджет на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції. Також випускники можуть подати до 15 заяв на недержавні конкурсні пропозиції, тобто контракт.

Як працює пріоритетність

"Під час конкурсного відбору на навчання на бюджетні місця застосовується пріоритетність. Це значить, що при поданні заяв кожній з 5 заяв на бюджет вступник надає пріоритетність від 1 (найбільш бажаний варіант вишу та спеціальності для вступу) до 5 (найменш бажаний варіант)", — йдеться у повідомленні.

Чи можна її змінити

Після того, як випускник подав заяву, то він не може змінити пріоритетність, адже так визначають черговість аналізу заяви при вступі на державні місця. 

Крім того, під час цього періоду проходять медогляди та інші процедури до конкурсу, які є своєрідними умовами у конкурсному відборі за відповідними конкурсними пропозиціями. Цього року вони будуть тривати до 30 липня.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема, потрібно пройти кілька етапів.

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