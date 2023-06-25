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За кордоном не визнали дипломи кількох українських ЗВО

25 червня 2023 14:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За кордоном не визнали дипломи кількох українських ЗВО
Українські студентки на випускному. Фото: kursoviks.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національне агентство із забезпечення якості освіти України повідомило про проблему неприйняття іноземними інституціями дипломів про вищу освіту, виданих деякими українськими ЗВО. Це пов'язано з відсутністю реального навчання та підробкою підготовки студентів, як зазначено у заяві агентства.

Про це повідомляє Освіта.ua

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Агентство наголосило на необхідності гарантування достовірної атестації студентів та пристойного контролю за досягненням навчальних цілей.

Також в агентстві назвали випадки, коли Агентство з контролю за якістю освіти в Азербайджані не визнало кількох сотень дипломів про вищу освіту, виданих престижними українськими університетами.

Невизнання дипломів було зумовлене тим, що випускники не володіють мовою навчання та не перебували на території України під час очного курсу.

Агентство зазначило, що це вказує на недоліки внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти у цих ЗВО, і, як результат, на низьку якість чи фіктивність навчального процесу та підробленість підготовки студентів.

У відповідь на отримані відгуки від партнерських організацій, Національне агентство надіслало листи до Міністерства освіти і науки та відповідних навчальних закладів, щоб привернути увагу до цієї проблеми та закликати до негайної дії.

"Вищезгадані факти не тільки ставлять під загрозу конкурентоспроможність і привабливість освітніх програм українських ЗВО для іноземних здобувачів вищої освіти, але й завдає серйозної шкоди міжнародній репутації української вищої освіти", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що мільйони українських біженців, які виїхали через повномасштабну війну, досі перебувають за кордоном. Серед них і діти, які цього року стали абітурієнтами. І перед ними питання — чи обирати освіту за кордоном, чи навчатися в українських ЗВО дистанційно.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях із нагоди випуску студентів Національного університету оборони України. Цього року військовий заклад підготував 317 випускників.

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