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За границей не признали дипломы нескольких украинских ВУЗов

25 июня 2023 14:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За границей не признали дипломы нескольких украинских ВУЗов
Украинские студентки на выпускном. Фото: kursoviks.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальное агентство по обеспечению качества образования Украины сообщило о проблеме непринятия иностранными институциями дипломов о высшем образовании, выданных некоторыми украинскими ВУЗами. Это связано с отсутствием реального обучения и подделкой подготовки студентов, как указано в заявлении агентства.

Об этом сообщает Освіта.ua

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Агентство акцентировало внимание на необходимости гарантирования достоверной аттестации студентов и пристойного контроля над достижением учебных целей.

Также в агентстве назвали случаи, когда Агентство по контролю за качеством образования в Азербайджане не признало несколько сотен дипломов о высшем образовании, выданных престижными украинскими университетами.

Непризнание дипломов было обусловлено тем, что выпускники не владеют языком обучения и не находились на территории Украины во время очного курса.

Агентство отметило, что это указывает на недостатки внутренних систем обеспечения качества высшего образования в этих ВУЗах, и, как результат, на низкое качество или фиктивность обучающего процесса и поддельность подготовки студентов.

В ответ на полученные отзывы от партнерских организаций Национальное агентство отправило письма в Министерство образования и науки и соответствующие учебные заведения, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и призвать к немедленному действию.

"Вышеупомянутые факты не только ставят под угрозу конкурентоспособность и привлекательность образовательных программ украинских ЗВО для иностранных соискателей высшего образования, но и наносит серьезный ущерб международной репутации украинского высшего образования", — говорится в сообщении.

Напомним, что миллионы украинских беженцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до сих пор находятся за границей. Среди них и дети, ставшие в этом году абитуриентами. И перед ними вопрос — выбирать образование за границей, или учиться в украинских ВУЗах дистанционно.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска студентов Национального университета обороны Украины. В этом году военное заведение подготовило 317 выпускников.

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