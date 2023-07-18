Поступление-2023: выпускникам рассказали на что следует обратить внимание при подаче заявлений

Поступление в университет. Иллюстративное фото: pixabay

Уже с 19 июля украинским абитуриентам следует подавать заявления для поступления в высшие учебные заведения. В этом году поступление будет продолжаться в формате онлайн, подать можно до 20 заявлений на все формы обучения.

На Osvita.ua рассказали о том, что следует учесть при подаче заявлений.

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Срок подачи заявлений

Подать заявления можно с 19 по 31 июля. В этом году абитуриенты имеют право на подачу не более пяти заявлений на места государственного и регионального заказа, а именно на бюджет на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения. Также выпускники могут подать до 15 заявлений на негосударственные конкурсные предложения, то есть контракт.

Как работает приоритетность

"Во время конкурсного отбора на обучение на бюджетные места применяется приоритетность. Это значит, что при подаче заявлений каждому из 5 заявлений на бюджет поступающий предоставляет приоритетность от 1 (наиболее желаемый вариант вуза и специальности для поступления) до 5 (наименее желаемый вариант)", — говорится в сообщении.

Можно ли ее изменить

После того, как выпускник подал заявление, он не может изменить приоритетность, ведь так определяют очередность анализа заявления при поступлении на государственные места.

Кроме того, во время этого периода проходят медосмотры и другие процедуры конкурса, которые являются своеобразными условиями в конкурсном отборе по соответствующим конкурсным предложениям. В этом году они продлятся до 30 июля.

Напомним, Министерство образования и науки предоставило инструкции для абитуриентов о подаче документов в университеты через интернет. В частности, следует пройти несколько этапов.